Amplían ITEA y CONAFE oportunidades de educación básica para personas adultas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 07 de 2026.- Con el propósito de continuar trabajando en beneficio de las personas adultas que deseen culminar su educación básica, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en Tamaulipas firmaron un convenio de colaboración.

Gloria Guadalupe González González, Directora General del ITEA y Roberto Villarreal Danwin, Coordinador Territorial para el Servicio Educativo del CONAFE en Tamaulipas, signaron este acuerdo de trabajo, que les permitirá hacer equipo para alcanzar las metas educativas para los adultos en la entidad.

La titular del ITEA, mencionó la importancia del apoyo que se recibe por parte del CONAFE, ya que con su respaldo se ha podido atender a más personas educandas que desean culminar o certificar sus estudios de primaria y secundaria de zonas muy alejadas.

“Gracias por permitirnos renovar este convenio que es una alianza a nivel nacional, el director de INEA, Armando Contreras Castillo y el director nacional del CONAFE, Gabriel Cámara Cervera, porque han permitido esta alianza en los Estados y que ha traído muchos beneficios que nos han ofrecido como lo son las plazas comunitarias en coordinación, puntos de encuentro, círculos de estudios y han sido de gran ayuda”, enfatizó.

Por su parte Roberto Villarreal Danwin, mencionó el compromiso de esta firma de convenio y mencionó que: “veo a ITEA y CONAFE como una institución que llegamos a las comunidades y es como nos ayudamos a llegar donde muy pocos llegan y se hace un esfuerzo para llevarles lo que necesitan como es la educación y, es por lo cual nosotros queremos seguir colaborando con ustedes en la cobertura de la alfabetización, de la educación básica de personas de 15 años o más”, puntualizó.

Coincidieron en que la labor realizada trasciende y la importancia de trabajar, colaborar y llegar a cada vez más personas que requieren atención de ambas instituciones, lo que también es posible gracias al respaldo del Gobierno de Tamaulipas liderado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, cuya visión es que todas y todos los tamaulipecos tengan acceso a la educación y sea un medio de bienestar para sus vidas.