Reafirma SEDUMA su compromiso con la conservación de Los Troncones

-Refuerza acciones para preservar el principal pulmón natural del municipio de Victoria, en beneficio del medio ambiente y de las familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- Para fortalecer la conservación del Parque Ecológico Los Troncones y promover una mayor participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) realizó una jornada de limpieza, vigilancia y supervisión. La actividad permitió verificar las condiciones del área natural protegida y fortalecer las acciones para mantener este espacio en beneficio de las familias tamaulipecas.

Como parte de esta estrategia, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, encabezó las labores acompañado por personal de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) y de la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas, quienes recorrieron distintos puntos del parque para supervisar su estado y promover la conservación de este importante ecosistema.

Durante la jornada se reforzó el mensaje dirigido a la ciudadanía sobre la importancia de proteger este espacio natural, que brinda beneficios ambientales y sociales a habitantes de los ejidos La Libertad, Vicente Guerrero, La Chona y comunidades cercanas, además de constituir uno de los principales sitios de recreación para las y los victorenses.

“La intención es fortalecer el mensaje hacia la ciudadanía sobre la importancia de cuidar esta área natural protegida, que representa un gran valor para todos”, expresó.

Becker Hernández señaló que estas acciones forman parte de la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya de proteger los espacios naturales por los servicios ecosistémicos que ofrecen, como la conservación de la biodiversidad, la regulación ambiental y la generación de entornos saludables para la convivencia familiar.

“La instrucción del gobernador es cuidar estos espacios porque nos brindan servicios ecosistémicos muy importantes. Encontramos el parque en buenas condiciones; hay algunos aspectos por mejorar, pero esta brigada fue muy positiva y seguiremos trabajando para conservar este lugar”, afirmó.

El secretario informó que estas brigadas de vigilancia, limpieza y mantenimiento continuarán de manera permanente para mantener el parque en las mejores condiciones y ofrecer a las y los tamaulipecos espacios públicos dignos, seguros y de calidad.

“Vamos a estar viniendo de manera recurrente, por instrucciones del gobernador, para mantener este espacio lo más limpio posible y brindar a las y los tamaulipecos, especialmente a las familias victorenses, los espacios dignos y de calidad que merecen para su recreación y convivencia”, concluyó.