POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La incongruente mancuerna de Gloria y el Truko

Gloria Garza Jiménez y César Verástegui Ostos, integran la mancuerna política, que conducirá la vida institucional del PAN en cuando menos los próximos periodos electorales de 2027 y 2030, aunque pueden ser relevados antes de la elección estatal de Tamaulipas, como suele ocurrir para satisfacer al candidato a gobernador en turno en este caso de su partido.

Este par de elementos encarnan perfiles opuestos, el de ella tiene que ver con la parte virtuosa de su profesión, el Derecho, mientras que el sobrenombre de él, evoca “el ardid o trampa utilizada para lograr un fin” y en el mejor de los casos es “la práctica de un arte, o un oficio, para lograr un propósito”, (según la RAE).

La trayectoria de uno y otro son contraste, polos opuestos, y no el concepto que la tradición relaciona con entendimiento, complemento o contraste en la integración de un todo, en este caso un proyecto.

Ella es originaria de Victoria y el Truko del Mante. De Gloria Garza se sabe que su nivel académico está en una Maestría en Derecho, con énfasis en Procesal Civil, otro punto importante en su currículum es: Doctorante en Derechos Humanos, es decir tiene estudios, quizá está en etapa de investigación para obtener el doctorado en la Facultad de Derecho de la UAT.

Otros puestos: Magistrada de la Sexta Sala Unitaria Penal del Poder Judicial de Tamaulipas. Inició su trayectoria en el servicio público en 2008, en la Delegación en Tamaulipas de la SEDESOL; se desempeñó en la Cuenca del Golfo Norte de la CONAGUA; subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno; subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno, entre otros desempeños.

Por lo que respecta a César Augusto Verástegui Ostos, es ingeniero agrónomo, con 60 años de edad, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde muy joven aprendió a cultivar la caña, y ayudaba a su papá al corte de espiga para la fábrica de escobas.

En 1995 se hizo militante de Acción Nacional, y un mes después se convirtió en el presidente del Comité Directivo Municipal del partido en Xicoténcatl; en 1999 contendió por primera vez en busca de la alcaldía municipal, y perdió; en 2001 se volvió a postular para el mismo cargo y triunfó; en 2006 compite por una diputación federal y gana la elección, preside la Comisión de Desarrollo Rural de la LX Legislatura federal

En 2011 por segunda ocasión se convierte en Alcalde de Xicoténcatl y en 2014 conquista la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Tamaulipas; en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ocupó la Secretaría General de Gobierno, a lo largo de casi todo el sexenio; renuncia a ese cargo en enero de 2022 en busca de la candidatura a gobernador bajo la coalición “Va por Tamaulipas”, que conformaron el PRI, PAN, y PRD.

Esta pareja de dirigentes instalados en los dos principales puestos de mando, la presidencia y la secretaría general, tendrán que dar la batalla en las próximas elecciones, las más competitivas de la historia política de Tamaulipas, cuando se jugarán las 43 alcaldías, que son los principales motores para hacer política debido a su cercanía con la población.

No restamos importancia a las posiciones legislativas, que son escuela formadora de cuadros políticos, los Congresos local y federal son espacio de debate, que los acerca a las realidades socioeconómicas de los municipios y del país, según sean locales o federales, pero los gobiernos municipales son el primer círculo de convivencia con los habitantes.

Estos son los dos cuadros que el PAN eligió y aprobó para que encabecen la batalla político-electoral que se empieza a escribir, y cuyo desenlace es indescriptible a estas alturas, aunque las cartas lucen a favor de Morena, pero en política no hay nada escrito, mucho menos si se juega con las armas y los alfiles adecuados.

LA UAT SE SUMA EN ACCIONES EMERGENTES CICLÓNICAS. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas, está preparada para sumarse a la estrategia de coordinación interinstitucional, diseñada para garantizar una atención efectiva ante las emergencias derivadas de la temporada ciclónica y de lluvias tropicales de 2026.

Para el efecto se dispone del documento técnico “Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas”, que es un diagnóstico que detalla los puntos críticos en cuencas hídricas y zonas vulnerables a inundaciones de nuestro estado, con el fin de sustentar acciones de mitigación.

La Universidad se suma al esfuerzo de instituciones federales, estatales y municipales de las distintas regiones de la entidad, en concordancia con la propuesta de colaboración acordada con esas instancias de gobierno, y que hoy, el rector Dámaso Anaya Alvarado reafirma, con espíritu de colaboración y el respaldo de la UAT en las tareas de prevención impulsadas por el Gobierno del Estado.

En días pasados el rector Dámaso Anaya participó en una reunión presidida por la titular nacional de Protección Civil, Laura Velázquez y el gobernador Américo Villarreal, donde se dejó constancia del compromiso con el trabajo preventivo por parte de la Universidad, contribuyendo a consolidar a Tamaulipas como un estado preparado para hacer frente a los riesgos climáticos.