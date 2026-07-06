Participa Tamaulipas en muestra gastronómica nacional “México de mis Sabores”: Sectur

-Las flautas de harina tan populares en el estado con su gran variedad de guisos llegan al Campo Marte de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Julio 06 de 2026.- Con su irresistible magia, su sabor que conquista al primer bocado, las auténticas flautas de harina de Tamaulipas se suman al festival gastronómico “México de Mis Sabores”, una explosión de tradiciones donde los sabores, aromas y colores de todo el país se encuentran para enamorar el paladar de los comensales.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, informó que en este espacio participan cocineras tradicionales provenientes de todo el país.

“México de Mis Sabores se consolida como una plataforma de promoción turística, cultural y social que visibiliza la extraordinaria diversidad culinaria del país y fortalece la identidad cultural de cada región, refirió el funcionario estatal.

La participación de Tamaulipas en este importante evento permite difundir su gastronomía tradicional como un elemento vivo de identidad, potenciar la promoción del destino y posicionar al estado en uno de los escaparates culturales y turísticos más relevantes de México , dijo Hernández Rodríguez.

La delicia de las ya famosas flautas de harina, con su gran variedad de guisos, hacen la delicia de los asistentes, sobre todo las flautas gigantes, explicó.

A lo largo del festival, las y los asistentes disfrutan un verdadero recorrido culinario por las regiones de México, a través de una atractiva programación temática semanal, que celebra la riqueza gastronómica nacional, explicó.

El festival reúne en Campo Marte a cocineras tradicionales, chefs y productores de los 32 estados del país, para mostrar ante el mundo la inmensa riqueza culinaria, cultural y turística de México, concluyó Hernández Rodríguez.