La instrucción es fortalecer el sistema de salud: Ricardo Guerrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- “La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, es atender y concentrarnos a reforzar el sistema de salud que merece la población”, dijo el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales en entrevista previa a la Sesión Pública y Solemne del Congreso del Estado.

Señaló que luego de la entrega recepción de ambas dependencias (Secretaría de Salud y la Oficina del Ejecutivo Estatal), en su primera actividad como titular de la Secretaría de Salud, asistió a supervisar y apoyar en el operativo de atención que se instaló en el Patinadero de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruíz Cortines”, de esta ciudad; previo, durante y después del partido de la selección mexicana en el mundial de futbol.

“En nuestra primera actividad como Secretario de Salud, verificamos y acompañamos a los compañeros de Protección Civil, del Distrito de Salud para el Bienestar y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en el operativo de atención a la población que se instaló en el estadio de esta ciudad, ya que se concentró un buen número de personas y en donde afortunadamente se registró saldo blanco”, detalló Guerrero Morales.

Al ser cuestionado sobre la presencia del gusano barrenador en la entidad tamaulipeca, informó que ya se tienen registrados dos casos confirmados en humanos, en donde se ha mantenido contralada la situación y se está trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo Rural para prevenir los casos y otorgar una atención inmediata.

En Tamaulipas, se han detectado dos casos de miasis humana causada por el gusano barrenador, el primero fue en un paciente de 51 años procedente del municipio de Antiguo Morelos y se atendió en el Hospital General del Mante; el otro paciente del Ejido La Peña, del municipio de Miquihuana de 89 años de edad, fue atendido en el hospital general de Victoria.

Es importante mencionar que ante cualquier sospecha o presencia de síntoma como dolor intenso en la zona afectada, inflamación, supuración o secreción con mal olor, acudir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana para su debida atención; así como debemos incrementar los cuidados y la limpieza cuando tenemos alguna herida.