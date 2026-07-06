Incorpora SSPT 34 nuevos policías de proximidad tras concluir su formación en la USJT

-Más de 10 mil elementos se han capacitado mediante cursos de formación inicial, formación continua y especialización en la USJT

Cd. Victoria, Tam.- Julio 06 de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortaleció el estado de fuerza con la graduación de 34 cadetes del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, quienes concluyeron su preparación en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).

La nueva generación está integrada por 34 elementos, conformada por 14 mujeres y 20 hombres, quienes acreditaron la formación necesaria para desempeñarse con profesionalismo, apego a la legalidad y vocación de servicio en favor de la ciudadanía.

En representación del Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, el subsecretario de Operación de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, felicitó a las y los graduados, destacando que la preparación recibida les permitirá enfrentar los retos del servicio policial con responsabilidad, eficacia y cercanía con la población.

En representación de la generación, la cadete Roxana Janely Alvarado Moreno exhortó a sus compañeras y compañeros a desempeñar su labor con dignidad, perseverancia y orgullo, recordando el esfuerzo realizado para alcanzar esta meta y refrendando su compromiso con el servicio público.

Por su parte, el Rector de la USJT, Jorge Alejandro Lumbreras Castro, destacó que durante la presente administración esta institución ha superado la cifra de 10 mil elementos capacitados mediante cursos de formación inicial, formación continua y especialización, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en Tamaulipas.

Con acciones como esta, la SSPT reafirma su compromiso con la profesionalización policial y la consolidación de una Guardia Estatal preparada para brindar un servicio cercano, eficiente y con pleno respeto a los derechos humanos.