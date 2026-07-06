Encabeza Américo Villarreal reconocimiento histórico a la Benemérita Escuela Normal Federalizada en el Congreso

-Inscriben en el muro de honor con letras doradas, el nombre de la institución

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- El nombre de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas quedó inscrito con letras doradas en el H. Congreso del Estado, en una ceremonia encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, como reconocimiento al legado histórico y liderazgo académico de esta institución.

Durante la sesión pública, extraordinaria y solemne en el pleno del Congreso, el gobernador del Estado, acompañado por los titulares del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera, y del Poder Judicial, Tania Contreras López, develó la leyenda “1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas”, que quedó inscrita en el Muro de Honor del recinto oficial del Congreso del Estado.

“Si en Tamaulipas ha florecido la educación como instrumento de transformación, es porque, en buena medida, la Benemérita Escuela Normal ha hecho su contribución al convertirnos, con el paso del tiempo, en una de las entidades de mayor tradición normalista del país, por lo que desde el Ejecutivo suscribimos plenamente esta determinación y la felicitamos como un merecido reconocimiento que se hace aquí, en la casa y representación del pueblo de Tamaulipas”, expresó el gobernador.

Asimismo, reconoció la labor, a lo largo de 137 años, de quienes han trabajado para su consolidación material, académica e institucional, y de quienes han pasado por sus aulas y se han preparado para seguir ejerciendo, frente a grupos escolares de todo el estado e incluso más allá de nuestro territorio, la noble tarea y vocación del magisterio, cuyo servicio ha sido vital para el engrandecimiento educativo de Tamaulipas y de México.

“Considero justo y trascendente que esta soberanía haya determinado inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso la leyenda ‘1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas'”, dijo.

Correspondió a la diputada Blanca Anzaldúa Nájera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, dar lectura al Decreto número 66-1111, mediante el cual se determinó este reconocimiento a la Normal Federalizada. “Se rinde justicia histórica a una institución que ha sido, es y seguirá siendo el faro intelectual de nuestra entidad”, afirmó.

En su mensaje, la diputada destacó el apoyo que brinda el gobernador Américo Villarreal tanto a los trabajadores de la educación como a las y los niños que asisten a las escuelas.

“Gracias, señor gobernador, porque sé que viene usted de una familia de reconocidas maestras y de su señor padre, que dio muestra, en Tamaulipas como gobernador, de lo que es querer al pueblo y servir al pueblo”, indicó.

Por su parte, Josefina Sarno Berardi, Directora de la Normal Federalizada, aseguró que la más alta distinción otorgada por el Congreso del Estado a la comunidad normalista renueva su compromiso de seguir formando docentes con vocación de servicio, excelencia académica, sentido humanista y responsabilidad social, convencida de que la educación es la más poderosa fuerza transformadora de Tamaulipas.

“Señoras y señores, 47 letras de oro y cuatro dígitos representan, además de 137 años de existencia de la institución de educación superior en funciones con mayor antigüedad en Tamaulipas, la gran responsabilidad para que quienes transitemos por su legado perpetuemos y rindamos honor a su contribución académica, al ser cuna del magisterio en la entidad y semillero de ilustres mujeres y hombres que han aportado su brillante talento y conocimientos a la vida política, social, económica, educativa y cultural de México”, expresó.

A nombre de las y los exalumnos de la Normal Federalizada, el profesor Mariano Lara Tijerina, egresado de la generación 1971-1975, recordó que miles de maestros egresados de esta casa de estudios han llevado su vocación a comunidades rurales, ciudades y escuelas de todo el país, sembrando esperanza, despertando sueños y transformando vidas.

“Cada aula, cada pasillo y cada rincón de esta Normal guarda la historia de hombres y mujeres que eligieron la profesión más trascendental: la de formar seres humanos y construir el futuro a través de la enseñanza”, dijo.

Al término de la ceremonia, el gobernador inauguró la exposición “Historia, legado y tradición de la Normal Federalizada”, en donde el maestro José Guadalupe Domínguez Luna hizo una amplia explicación de todo el legado histórico de este plantel educativo.