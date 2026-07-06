Difunden información sobre uso de la Plataforma Digital de la Fiscalía Digital de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las acciones de acercamiento y vinculación ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continúa fortaleciendo la campaña permanente de difusión de la plataforma de la Fiscalía Digital.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado instaló módulos informativos en espacios públicos, centros comerciales y otros puntos de alta afluencia, con el propósito de orientar a la ciudadanía sobre los trámites y servicios que pueden realizarse a través de esta herramienta tecnológica, en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante y la Zona Sur del estado.

Durante estas actividades, se brindó información sobre las diferentes opciones disponibles en la plataforma, destacando las ventajas de realizar gestiones de manera ágil, segura y accesible, así como los mecanismos digitales que facilitan la atención y el acceso a los servicios institucionales.

Con este tipo de acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de acercar los servicios institucionales a la población, promover el uso de herramientas digitales y facilitar el acceso a trámites y mecanismos de atención, contribuyendo a una procuración de justicia más cercana, eficiente y al alcance de las y los tamaulipecos