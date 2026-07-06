DIF Tamaulipas regresa a Nuevo y Antiguo Morelos para cumplir compromisos con las familias

-A menos de un mes de la Brigada Transformando Familias, personal del organismo estatal volvió a ambos municipios para atender solicitudes, entregar apoyos y cumplir los compromisos asumidos con las familias

Nuevo Morelos, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- Como parte del seguimiento a los compromisos establecidos durante las Brigadas Transformando Familias, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, regresó en menos de un mes a los municipios de Antiguo Morelos y Nuevo Morelos para atender de manera puntual las solicitudes y necesidades expresadas por las familias.

La jornada reafirma el modelo de trabajo humanista impulsado por el gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, basado en escuchar, atender y dar respuesta a las peticiones ciudadanas mediante una presencia cercana y permanente en las comunidades.

Durante las visitas, personal del Sistema DIF Tamaulipas entregó aparatos funcionales y apoyos para la salud que habían sido gestionados previamente, dando continuidad a los trámites iniciados durante las brigadas. Asimismo, sostuvo encuentros con las familias para informar sobre el avance de sus gestiones y asegurar que cada caso continúe recibiendo la atención correspondiente.

Las Brigadas Transformando Familias constituyen una estrategia integral que acerca servicios gratuitos de salud, asistencia social, orientación jurídica, programas alimentarios, educación y atención ciudadana, gracias al trabajo coordinado entre dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Su alcance, sin embargo, va más allá de cada jornada, al contemplar el acompañamiento permanente a las familias para atender sus necesidades y dar continuidad a las acciones emprendidas.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas fortalece su compromiso de brindar una atención sensible, cercana y con sentido humano, privilegiando el seguimiento de cada solicitud para que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan y contribuyan a mejorar su calidad de vida.