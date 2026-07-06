Designa gobierno a Luis García como Director de la Comisión de Parques y Biodiversidad

El nombramiento fortalece la continuidad de los programas orientados a la conservación de los ecosistemas y las áreas naturales del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández, entregó el nombramiento a Luis García Reyes como nuevo titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

Con esta designación, García Reyes asume la responsabilidad de encabezar las acciones para la conservación de la biodiversidad, la protección de las áreas naturales y el fortalecimiento de los programas que desarrolla este organismo en beneficio del patrimonio ambiental del estado.

Este relevo forma parte de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas para fortalecer las instituciones responsables de la protección del medio ambiente y dar continuidad a las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y a la conservación de los recursos naturales.

Previamente, Luis García Reyes se desempeñó como titular de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, donde impulsó programas enfocados en el manejo responsable de la fauna silvestre, la pesca deportiva y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Al asumir esta nueva encomienda, promoverá acciones para la preservación de los ecosistemas, la flora y la fauna de Tamaulipas, además de fortalecer los programas de conservación y educación ambiental.

Al recibir el documento que lo acredita como titular del organismo, Luis García Reyes expresó, “recibo esta responsabilidad con profundo agradecimiento por la confianza que me brinda el gobernador Américo Villarreal Anaya. La asumo con compromiso, entrega y la convicción de trabajar todos los días en favor de Tamaulipas.”