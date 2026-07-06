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Dejan lluvias una importante recarga en las presas del centro y sur de Tamaulipas

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- Las recientes lluvias registradas en el estado han generado una recuperación significativa en el almacenamiento de las principales presas de Tamaulipas, especialmente en las regiones centro y sur, informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

El funcionario destacó que la Presa Vicente Guerrero alcanzó un almacenamiento del 61 por ciento de su capacidad; la Ramiro Caballero registra 19 por ciento, mientras que la Emilio Portes Gil se encuentra prácticamente llena.

Asimismo, señaló que el sistema lagunario del sur del estado, continúa vertiendo agua al río Pánuco y mantiene un nivel de 1.35 metros, equivalente a un volumen aproximado de 860 millones de metros cúbicos, lo que representa una recuperación importante para la región.

En cuanto a la cuenca del río San Juan, explicó que las presas El Cuchillo y Marte R.
Gómez almacenan en conjunto más de 1,100 millones de metros cúbicos, asegurando la disponibilidad del recurso hídrico.

Respecto a las presas internacionales Falcón y La Amistad, Raúl Quiroga informó que su almacenamiento pasó de 105 millones a 245 millones de metros cúbicos, volumen que brinda mayor certidumbre para el abastecimiento de agua en los municipios de la frontera tamaulipeca.

Finalmente, el secretario señaló que la dependencia mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los principales cuerpos de agua del estado, a fin de dar seguimiento a su comportamiento y fortalecer el manejo sostenible del recurso hídrico.

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