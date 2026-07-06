Cierra el telón “Teatro a una sola voz” en Tamaulipas

-Este festival cultural enfocado al teatro unipersonal se realizó durante 7 días, gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y la Dirección de Arte y Cultura de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- Este domingo 05 de julio se realizó la última función del Festival de Monólogos: “Teatro a una sola voz”, siendo Tamaulipas la sede nacional en la que concluye el Circuito Norte de este festival, auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro.

Durante el cierre en el teatro experimental del Centro Cultural Nuevo Laredo, Héctor Romero – Lecanda, director general del ITCA resaltó que gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya y al trabajo colaborativo con instituciones de los tres órdenes de gobierno, se han obtenido grandes resultados en el desarrollo cultural de Tamaulipas con proyectos como este festival.

“Por 21 años este festival nacional ha sido una gran plataforma para el talento mexicano, pero también nos sigue permitiendo fortalecer la creación y el desarrollo de públicos, con circuitos pensados en cada región”, puntualizó el titular del ITCA.

Asimismo, agradeció, a nombre del Gobierno de Tamaulipas y de la Secretaría de Bienestar Social del estado, la presencia de titulares de la federación: Luis Mario Moncada, coordinador Nacional de Teatro y a Pablo Edén Tejeda, subcoordinador de Enlace con los Estados, ambos del INBAL.

También agradeció al municipio de Nuevo Laredo por coadyuvar con este importante proyecto, siendo anfitrión desde el Centro Cultural Nuevo Laredo.

Durante la clausura, representando a la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas , estuvo presente el director de Arte y Cultura de Nuevo Laredo, Felipe Flores Montemayor quien reiteró su compromiso con la cultura.

LATITUDES ARTÍSTICAS

Siendo una de las 21 sedes del festival a nivel nacional, Tamaulipas cerró su ciclo con la obra “Puérpera”, unipersonal interpretado por María Vale Nevarez, escrito y dirigido por Mónica Mancilla.

La obra, proveniente del estado de Baja California, conquistó las emociones del público, que reconoció con un prolongado aplauso el trabajo realizado sobre el escenario antes del cierre oficial del festival.

Cabe destacar que el festival recibió en Nuevo Laredo, siete proyectos unipersonales, con agrupaciones provenientes de lugares como Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Morelos y Yucatán, registrando alta asistencia en cada función.

En la clausura se develó una placa conmemorativa por los 21 años del festival, del cual Tamaulipas ha formado parte en 12 emisiones.