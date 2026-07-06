Certifican a la Guardia Estatal en competencias básicas para mantener su permanencia

-Entre las competencias que se evalúan destacan armamento y tiro

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 06 de 2026.- Elementos en activo de la Guardia Estatal pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participan en el proceso de capacitación y evaluación en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), como parte de los estándares obligatorios de competencia que deben cumplir para continuar en funciones.

Este proceso forma parte de una evaluación periódica que, conforme a la ley, debe realizarse cada tres años, con el objetivo de garantizar que el personal operativo mantenga las habilidades necesarias de acuerdo con su perfil profesional y desempeño en el servicio.

Entre las competencias que se evalúan destacan armamento y tiro, así como el manejo de equipos de radiocomunicación y el uso del bastón PR-24, herramientas fundamentales en la labor policial cotidiana.

A ello se suman materias como acondicionamiento físico y defensa policial, conducción de vehículos policiales, detención y conducción de personas, además del protocolo de primer respondiente.

La capacitación se desarrolla de manera continua en las instalaciones de la USJT, donde los elementos refuerzan conocimientos teóricos y prácticos para fortalecer su desempeño en campo.