Congreso reconoce 137 años de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- 6 de julio de 2026.- Como reconocimiento a los 137 años de trayectoria, excelencia académica y aportación histórica de la institución formadora de maestras y maestros, los tres Poderes del Estado honraron el legado de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, en el Congreso Local.

En Sesión Pública, Extraordinaria y Solemne del pleno, el Congreso Local develó la inscripción con letras doradas la leyenda “1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas”, en el Muro de Honor del Recinto Oficial, teniendo como invitados a los integrantes del gabinete estatal, directivos y liderazgos del magisterio, entes autónomos y ciudadanos.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya, el Presidente del Congreso Humberto Prieto Herrera, la Magistrada Presidenta Tania Contreras y la representación de la institución, con la diputada promovente, Blanca Anzaldúa, corrieron la cortina que develó la inscripción alusiva en el salón de plenos.

La distinción deriva de la iniciativa, aprobada por los diputados integrantes de la Legislatura 66, con el propósito de rendir un homenaje permanente a una de las instituciones educativas más representativas del estado.

Durante su mensaje, el gobernador Villarreal Anaya destacó que la decisión del Congreso, reconoce una trayectoria institucional ejemplar, que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo educativo de Tamaulipas.

“Hoy honramos una institución centenaria y de genuina vocación de servicio, que ha sido vital para el engrandecimiento educativo de Tamaulipas y de México. Si en nuestro estado ha florecido la educación como instrumento de transformación, es porque la Benemérita Escuela Normal Federalizada ha convertido a Tamaulipas, con el paso del tiempo, en una de las entidades de mayor tradición normalista del país.”

Por su parte, la diputada Anzaldúa Nájera, expresó que la inscripción representa un acto de justicia histórica, para una institución que ha marcado el desarrollo educativo del estado durante más de un siglo.

“Que el nombre de nuestra Escuela Normal resplandezca siempre en el bronce de la historia, en sus letras doradas en este Congreso, pero sobre todo en el porvenir brillante de las niñas, niños y jóvenes tamaulipecos”, remarcó.

En representación de la comunidad normalista, la directora de la institución, doctora Josefina Sarno Berardi, y el exalumno, maestro Mariano Lara Tijerina, coincidieron en que este reconocimiento honra el legado de miles de docentes egresados de la institución y refrenda el compromiso, de continuar formando profesionales con vocación de servicio y excelencia académica.

Con la develación de la leyenda “1889, Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas”, el Congreso del Estado rinde homenaje permanente a una institución que, desde su fundación, ha contribuido al fortalecimiento del sistema educativo y al desarrollo social, cultural y humanista de Tamaulipas, preservando un legado que continuará inspirando a las futuras generaciones de docentes.

Finalmente, autoridades de los tres Poderes del Estado inauguraron la exposición “BENFT: un recorrido por su historia, legado y tradición”, instalada en el lobby del Congreso del Estado, como parte de este homenaje a la institución de donde han egresado a lo largo de su historia, reconocidos pedagogos, un Presidente de la República, Gobernadores, diputados federales y locales, senadores, alcaldes.

La muestra reúne documentos, fotografías, planos y material histórico que dan cuenta de la evolución de la institución a lo largo de sus 137 años de historia, así como de su identidad normalista y del legado educativo que ha dejado en Tamaulipas y en México.