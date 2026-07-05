Realizan con éxito jornada por la paz en el Parque de Bienestar “La Loma”

-En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) con la Secretaría de Gobernación Federal, la jornada reunió a decenas de niñas, niños y jóvenes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 05 de 2026.- La interacción comunitaria “Balón por la paz” llegó a los vecinos de la Colonia Burócratas Estatales y a la Colonia Mainero en Ciudad Victoria para vivir una importante aproximación cultural desde la temática mundialista.

“El Mundial Social 2026 nos ha permitido desarrollar proyectos en conjunto con la Federación y por supuesto, con el liderazgo del gobernador Américo Villarreal para que de manera coordinada entre nuestras instancias estatales nos unamos para priorizar el bienestar de las familias, en este caso a través del arte y la cultura”, explicó el director general del ITCA, Héctor Romero – Lecanda.

El titular el ITCA detalló que está interacción se coordinó de forma cercana con la Secretaría de Gobernación de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de desarrollar en Tamaulipas nuevos procesos a favor de niñas y niños.

“Más que una actividad es una oportunidad para que el arte y el fútbol sean un pretexto de unión y de convivencia, que, permiten a través de la creatividad y la reflexión construir comunidades fuertes en torno al bienestar social”, dijo.

Los niños, niñas y jóvenes que acudieron exploraron a través de su creatividad aquellos gustos e intereses que les dan identidad, las cuales plasmaron en piezas de cartón que, posteriormente formarán un gran balón artístico, en referencia a este año mundialístico en México.

El Centro de Bienestar del Parque La Loma es ya un referente de procesos donde las familias victorenses pueden encontrar alternativas de formación, expresión y recreación enfocados en la reconstrucción social.