Llama la Senadora Olga Sosa a cerrar filas y llevar la transformación a cada hogar de Abasolo

La legisladora tamaulipeca sigue recorriendo Tamaulipas llevando el mensaje de unidad, bienestar y defensa de la soberanía.

Abasolo, Tamaulipas.- La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz llamó a la militancia de Morena en este municipio a cerrar filas y evitar divisiones internas para seguir luchando por la verdad, la justicia y la dignidad del pueblo de Abasolo.

Al participar junto a la alcaldesa Yazmin Saldaña; el presidente del Consejo Político de Morena Tamaulipas, Rómulo Pérez, la diputada Silvia Chavez Garay y Silvia Burgos Coordinadora de los COTS en Tamaulipas, en una asamblea más por la defensa de la soberanía, la legisladora convocó al pueblo abasolense a mantener la unidad en torno al proyecto de la Cuarta Transformación y defender la soberanía como lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La soberanía no se subasta ni se vende”, afirmó la representante de los tamaulipecos en el Senado de la República, ante más de 500 personas que se congregaron en la plaza principal para dar su apoyo a la presidenta de la República y al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Destacó el respaldo, desde el Senado, para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha enfrentado de manera decidida y valiente los intentos injerencistas del extranjero.

Argumentó” Somos millones de mujeres y hombres patriotas, que estamos convencidos de trabajar con la gente, sirviendo con humildad, con honestidad, con respeto y con amor al pueblo de Tamaulipas y amor al pueblo de México”.

La senadora Olga Sosa, quien desde el inicio de su gestión se ha mantenido cerca a la gente, resaltó la importancia de recorrer el territorio para extender el mensaje de bienestar y de la defensa de la soberanía.

La primera morenista de Abasolo aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación están dando resultados, en Tamaulipas bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y a nivel federal con la presidenta Claudia Sheinbaum.