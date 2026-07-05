Ganaron Gloria Garza y “El Truko” la elección por la dirigencia estatal del PAN

Con 3 mil 739 votos, la fórmula integrada por Gloria Garza Jiménez y César Augusto Verástegui Ostos ganaron la elección por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, contra mil 237 sufragios obtenidos por Omeheira López Reyna y Francisco Javier Garza de Coss y 26 votos nulos

Se trató de un triunfo contundente en los 37 centros de votación que se instalaron en municipios del estado.

Se dio a conocer que se espera que la Comisión Permanente del Comité Directivo Nacional sesione durante esta semana para ratificar el resultado de la elección y formalizar el inicio de funciones de la nueva dirigencia estatal para el periodo 2026-2027.

Ante medios de comunicación en la capital del estado, Gloria Garza Jiménez dio a conocer, que tanto ella como César Verástegui y el resto militantes que integrarán el nuevo Comité Directivo Estatal, tienen claro el reto de reorganizar al partido con miras al proceso electoral local de 2027.

No se descarta que por parte de la planilla derrotada vayan a presentar impugnaciones, pero se presume que el resultado es irreversible dado que la diferencia de votos fue muy amplia.