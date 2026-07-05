Entrega Fundacion Qishle tratamientos contra el cáncer a una asociación en Cd. Victoria

Porque la salud de la población es muy importante para la Fundacion Qishle, su presidente, Alfredo Vargas, hizo entrega de tres tratamientos oncológicos a la Asociación Voluntad Contra el Cáncer de Ciudad Victoria, durante un sencillo acto que se llevó a cabo en la Plaza Esmeralda ahí en la capital del estado.

Los tratamientos los recibió la directora de la asociación, licenciada Leticia Lizbeth Sánchez Ávalos, quien agradeció el apoyo de la Fundación Qishle y a su presidente, por sumarse a las acciones para respaldar a pacientes oncológicos, para ayudarlos a mejorar su calidad de vida.

La Fundación Qishle reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones solidarias en beneficio de las personas que más lo necesitan, fortaleciendo la colaboración con asociaciones, como en este caso, dedicadas a la atención y acompañamiento de pacientes con cáncer.

Cabe hacer mención, que recientemente la Fundación Qishle llevó a cabo en Soto La Marina una jornada médica donde se apoyó con consultas, medicamentos y aparatos funcionales.