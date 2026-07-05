Disfrutan viaje de turismo social 55 jubiladas y jubilados: Sectur

-Programa del Gobierno del Estado a través del DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo es totalmente gratuito

Hidalgo, Tamaulipas.- Julio 05 de 2026.- El Gobierno de Tamaulipas, mediante el DIF estatal y la Secretaría de Turismo, fortalece el turismo social e inclusivo al llevar gratuitamente a 55 adultos mayores de Ciudad Victoria al Centro Turístico y Religioso El Chorrito, en el Municipio de Hidalgo.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que “Este viaje no solo les permitió disfrutar de un día lleno de fe, naturaleza y esparcimiento, sino que reafirma el compromiso del estado de garantizar que todas las familias tamaulipecas, tengan la oportunidad de conocer y disfrutar de los tesoros turísticos de su tierra”.

Durante la jornada se ofreció un espacio de convivencia, participación activa, creatividad e integración entre las y los participantes.

“De lo que se trata es de brindar a las personas adultas mayores una experiencia de turismo social que promueva el bienestar, la integración social y el acceso a espacios turísticos, culturales y religiosos del estado, fortaleciendo su calidad de vida y fomentando el conocimiento de los destinos turísticos de Tamaulipas”, agregó.

El funcionario refirió que el programa ha sido muy bien recibido y cada vez son más las personas en vulnerabilidad que disfrutan de estos espacios que incluyen traslados, alimentación, alojamientos, actividades recreativas, entre otras.

Por medio de la visita conocieron la monumental Virgen, la Iglesia de El Chorrito, el Ojo de Agua, la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, el área de comercios tradicionales y los principales atractivos del sitio, promoviendo el conocimiento de uno de los destinos religiosos más importantes del norte de México, concluyó Hernández Rodríguez.