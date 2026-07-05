Dialogando

Reconocerán a la BENFT

*Ahí se celebrará los tradicionales Honores a la Bandera de los lunes

Por Roberto Olvera Pérez

​Este lunes 6 de julio de 2026 se llevará a cabo una Sesión Pública, Extraordinaria y Solemne en el Recinto del Congreso del Estado de Tamaulipas. El evento iniciará a las 09:00 horas (con una Junta Previa convocada a las 08:30 horas).

El motivo de la sesión es inscribir con letras doradas en el Muro de Honor la leyenda: “A la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, por sus 137 años en la formación de docentes”, un reconocimiento a su trayectoria histórica en el sistema educativo del estado y del país.

​La ceremonia solemne dará cumplimiento al decreto aprobado por la Legislatura 66 durante la instalación de la Diputación Permanente, mediante el cual se autorizó la inscripción de la leyenda en el Muro de Honor del Congreso local, como un reconocimiento a la destacada labor educativa de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas.

​Previo a todo lo relacionado a esta importante reunión se harán los Honores a la Bandera como de costumbre de cada lunes, donde los encabezará el gobernador Américo Villarreal Anaya. Se transmitirán en vivo desde ese poder legislativo, un acto que refrenda el compromiso con el civismo y el respeto a nuestra nación y es una ceremonia que es impulsada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el cual lo encabeza la primera autoridad del estado.

La cita, insisto, es a las 9:00 a.m. Atuendo formal dice la invitación que ya corre por las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno.

NOTAS CORTAS

1.- Para cuando usted este leyendo estas líneas seguramente se tendría lleno total el Estadio Ciudad de México, donde México enfrentaría a Inglaterra en Octavos de final, y ya corrían las apuestas por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como de funcionarios de primer nivel del gabinete Americanista, algunas y algunos alcaldes, sobre todo de la región del altiplano tamaulipeco; otras y otros del sur, centro y norte del estado, donde apostaban amistosamente y en familia que ganaría México, por lo que hay que ver el resultado y ojalá así sea. El partido se quedaba como estaba desde un principio a las 18 horas.

El momento es histórico, porque si México gana, será la primera ocasión en 40 años que lograría pasar a la ronda de cuartos de final, tal como ocurrió en 1970 y en 1986. ¿Y si sí? Claro que se puede y vamos a ganar.

2.- Con esta iniciativa que data el 3 de julio de 1955, donde las mujeres mexicanas acudieron a las urnas para emitir su voto en una elección federal por primera vez en la historia del país. Hoy se reafirma que es tiempo de mujeres y este hecho histórico fue posible gracias a la reforma al Artículo 34 Constitucional publicada por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Así que no pierda de vista a Olga Sosa Ruiz para la grande, pues son tiempos de decisiones, de lealtades y congruencia, luego de participar en una asamblea más en defensa de la soberanía en el municipio de Gómez Farías, donde destacó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, como una presidenta honesta, decidida y con visión para que siga la Cuarta Transformación en su Segundo Piso.

3.- Por cierto, en la conferencia de prensa de Román Bock celebrada el pasado viernes por la mañana en un conocido Restaurante de Victoria, pudimos saludar al buen amigo, atento y carismático Mtro. Juan Gabriel Salas Galindo, quien es el enlace de la UAT en la Ciudad de México. Lo vimos saludando afectuosamente al líder migrante con quien lo une una estrecha amistad añeja. Buenos políticos que darán mucho de qué hablar en el futuro inmediato y reciente, por lo que, enhorabuena para ambos desde este espacio de su columna “Dialogando”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.