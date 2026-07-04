Tendrá BARCO verano para niñas y niños en Tampico: ITCA

-El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes da a conocer “Zarpemos al Juego”, una aventura de aprendizaje, creatividad y convivencia para el verano 2026 en el sur del estado

Tampico, Tamaulipas.- Julio 04 de 2026.- BARCO Centro Cultural para las Infancias se prepara para recibir a niñas y niños en una nueva edición de su programa vacacional de verano “Zarpemos al Juego” a partir del 14 de julio; una experiencia diseñada para convertir las vacaciones en un espacio de descubrimiento, creatividad, aprendizaje y convivencia.

“Será durante 4 semanas, del 14 de julio al 7 de agosto, a través de bloques temáticos en los que las infancias podrán explorar la ciencia, las artes, el cuidado del medio ambiente y la actividad física”, indicó Magdalena Argüello González, Coordinadora de la Unidad Cultural, ubicada en la Colonia Obrera en Tampico.

Mencionó que este verano, las niñas y los niños podrán elegir la aventura que más les emocione de acuerdo con sus gustos e intereses, pues las inscripciones estarán disponibles en cada semana.

“Tenemos todo el apoyo del gobernador Américo Villarreal y a su vez del Director General del ITCA, Héctor Romero Lecanda para seguir consolidando a BARCO como un espacio donde las infancias puedan seguir participando activamente en la vida comunitaria, al tiempo que pueden ejercer su derecho al juego y a la cultura en un entorno seguro”, manifestó Argüello.

BLOQUES TEMÁTICOS

Los niños y niñas que deseen inscribirse pueden hacerlo a través de los medios oficiales de BARCO y podrán hacerlo en una o más experiencias temáticas según sus intereses.

Semana 1: Cienciamanía del 14 al 17 de julio

Semana 2: Arteaventuras del 21 al 24 de julio

Semana 3: Ecoexploradores del 28 al 31 de julio

Semana 4: Barcolimpiadas del 4 al 7 agosto

Desde la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, se invita a la población a aprovechar estos espacios de esparcimiento cultural únicos.

Para mayores informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 833 1250 8020 y 833 1227 255, al correo electrónico barco.museodelnino@tamaulipas.gob.mx, o bien, directamente en el recinto, ubicado en Av. Emilio Portes Gil No. 2302, Col. Obrera, Tampico, Tamaulipas, en horario de atención, de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.