Promueve SET cultura lectora en Escuelas Normales de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 04 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la formación académica de las futuras generaciones de docentes, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM), en coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, llevó a cabo la entrega de la colección “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica a los Clubes de Lectura, bibliotecas y estudiantes de las Escuelas Normales Públicas del estado.

Autoridades educativas federales y estatales, directivos, docentes, estudiantes normalistas e integrantes de los Clubes de Lectura de las instituciones formadoras de docentes y del Centro de Actualización del Magisterio se reunieron en la explanada de la Escuela Normal Rural de Tamaulipas “Maestro Lauro Aguirre” para esta ceremonia de entrega.

Ariadna Miguel Chávez Cobos, Directora de Formación y Superación Profesional de los Docentes de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), expresó que esta entrega representa una oportunidad para consolidar la lectura como una práctica permanente entre las y los estudiantes normalistas, quienes tendrán la responsabilidad de formar a las próximas generaciones de niñas, niños y jóvenes.

Destacó que cada uno de los ejemplares entregados constituye una herramienta para desarrollar el pensamiento crítico, la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de diálogo, cualidades indispensables en la formación de profesionales de la educación comprometidos con la transformación social.

En la ceremonia se resaltó que la Estrategia Nacional de Lectura promueve el acceso a los libros y fomenta espacios de encuentro, reflexión e intercambio de ideas mediante los Clubes de Lectura, contribuyendo a que la lectura se convierta en un hábito que acompañe a las y los futuros docentes a lo largo de su trayectoria profesional.

Con esta entrega de la colección “25 para el 25”, el Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la DGESUM, refrendan su compromiso con el fortalecimiento de la formación inicial docente y con la promoción de la lectura como un pilar para el desarrollo educativo, cultural y social de la entidad.

En el acto también estuvieron presentes Julio César Leyva Ruiz, Director General de Educación Superior para el Magisterio; Jorge Cázares Torres, Director de Profesionalización Docente de la DGESUM; y Martha Elva Cervantes Sánchez, Directora de la Escuela Normal Rural de Tamaulipas “Maestro Lauro Aguirre”.