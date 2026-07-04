POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Lista la estrategia “Verano Seguro 2026”

Al grito de, “el que madruga Dios lo Ayuda”, las autoridades que conforman el operativo Verano Seguro 2026, pusieron en marcha la estrategia interinstitucional con mucha oportunidad; las vacaciones de verano inician oficialmente el jueves 16 de julio y concluyen el lunes 31 de agosto. Así que, con 12 días de anticipación, todos los organismos participantes estarán incorporados en este proyecto al 100% para cuando empiecen a arribar los visitantes.

Tampico y Madero son el dúo perfecto. La gastronomía y el comercio del primero, presenta una inigualable oferta de servicios. Hoy en las cercanías de Miramar hay hoteles de todos los niveles, esto representa diversidad de precios, hay turismo que llega directamente a la capital de la urbe petrolera.

También algunos prefieren por costumbre el Puerto Jaibo, con su marimba, el tradicional Café “El Elite” y otros lugares famosos por su panadería, además de sus restaurantes con cocina internacional; para muchos llegar a Tampico es como regresar a casa.

Todas las instituciones involucradas en velar por el orden, la seguridad y el auxilio a los visitantes que requieran orientación están coordinadas. El gobernador Américo Villarreal Anaya, ha estado muy pendiente de esta estrategia encabezada por su administración, cuyo propósito es fortalecer la seguridad y el desarrollo turístico de la Playa Miramar, principal destino turístico en Tamaulipas, y uno de los principales del noreste del país.

Durante muchos años se habló del Puerto de Tampico como un centro de gran atracción turística “por su playa”, pero la realidad es que la playa de Miramar está en Madero; en esos tiempos, los del siglo pasado los visitantes se hospedaban en el Puerto Jaibo y se trasladaban a la playa de Miramar, donde si bien existían buenos restaurantes, pero sin lujos, no había hoteles de cinco estrellas como hoy los tiene.

TAMPICO Y MADERO ESPERAN FUERTE DERRAMA ECONÓMICA. -La cuestión es que Tampico y Madero están preparados para recibir una fuerte avalancha de visitantes en el cercano periodo vacacional, y se esperan millones de turistas, que van a generar una fuerte derrama económica, que calculan será superior a los mil 200 millones de pesos, según las cifras institucionales.

Tan están preparados que disponen de 17 torres de vigilancia, con elementos (hombres) guardavidas, unidades de reacción, ambulancias, cuatrimotos, vehículos todo terreno, jet ski y patrullajes permanentes, con estos recursos consideran que pueden mantener una playa segura, limpia y ordenada. Además, se ha preparado una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas para las familias, el propósito es hacer de este periodo, unas vacaciones inolvidables.

El operativo cuenta con la participación de entre 500 y 600 elementos de los tres órdenes de gobierno, con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Estatal, Protección Civil, Tránsito, Cruz Roja, CRUM (Centro Regulador de Urgencias Médicas), DIF y dependencias municipales y estatales. Todos estos recursos y estrategias posiciona a Tamaulipas como un destino turístico líder.

FAC. DE INGENIERÍA DE LA UAT OFERTA MAESTRÍAS INNOVADORAS. – En la historia de los posgrados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Ingeniería Civil de Tampico, fue la primera en desarrollar un posgrado en toda la UAT. De ahí que no debe sorprendernos su amplia oferta de maestrías innovadoras, que dan respuesta a las necesidades del mercado laboral de nuestro tiempo. Ese primer posgrado fue de “Ingeniería Portuaria”, el director del plantel era el ingeniero Alberto Bolaños y el rector Jesús Lavín Flores, y de eso ya llovió.

Hoy en día, las maestrías que oferta la Facultad de Ingeniería Tampico, incluye programas enfocados en el desarrollo de soluciones estratégicas, tecnológicas y de investigación, lo que representa una oportunidad invaluable para elevar el perfil competitivo de los ingenieros en el estado, y son las siguientes:

Maestría en Ingeniería en Negocios, Maestría en Construcción, Maestría en Ingeniería Portuaria, Maestría en Administración Industrial, Maestría en Ciencias de la Computación y Maestría en Ciencias de la Ingeniería.

La fecha límite para la recepción de documentos es el 16 de julio del presente año. Para más información llamar al (833)2412000 extensión 3541, o bien, al correo electrónico jacastan@docentes.uat.edu.mx de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ingeniería Tampico.

CABILDO RECONOCERÁ A NIÑAS Y NIÑOS DE RONDALLA .- El Cabildo Victorense otorgará merecida distinción al Profr. Jesús Montalvo Castillo y a niñas y niños integrantes de la rondalla musical en la ceremonia de graduación escolar el próximo 7 de julio.

De esta manera se reconoce el esfuerzo, dedicación y gran talento, de quienes conforman esta expresión cultural, se trata de los integrantes de la rondalla de la escuela primaria Epigmenio García, por su enfoque de excelencia y destacada participación cultural representando a Victoria en eventos nacionales.

La propuesta fue de la regidora Alexia Gamundi, con voto unánime en la sexagésima sexta sesión pública, se determinó que sea el alcalde Eduardo Gattás Báez quien entregue la merecida distinción al Profr. Jesús Montalvo Castillo y a niñas y niños integrantes esta comparsa musical en la ceremonia de graduación el próximo 7 de julio.

Cabe mencionar que en ese mismo espacio se dio lectura a oficios emitidos a los Ayuntamientos por el diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo integrante del H. Congreso del Estado, los cuales están enfocados a impulsar habilidades de lectura y comprensión y al cuidado de la salud de niñas y niños por las altas temperaturas.