Olga Sosa: “Son tiempos de decisiones, de lealtades y de congruencia”

Desde el Senado se han impulsado reformas para la defensa de la soberanía y de la presidenta Claudia Sheinbaum, una presidenta honesta, valiente y decidida, afirmó la legisladora tamaulipeca

Gómez Farías, Tamaulipas. – “Son tiempos de decisiones, de lealtades y de congruencia”, aseguró la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz al participar en el municipio de Gómez Farías, junto la presidenta de Morena Tamaulipas y el diputado local Hernández Niño, una asamblea más por la defensa de la soberanía.

La legisladora morenista llamó a la militancia del movimiento a organizarse y unirse para defender la forma de gobierno, las leyes, las culturas, los derechos, las libertades y los programas que impulsan los gobiernos de la Cuarta Transformación en la visión del segundo piso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Somos millones de mujeres y hombres patriotas, que estamos convencidos de trabajar con la gente, sirviendo con humildad, con honestidad, con respeto, con amor al pueblo de Tamaulipas y amor al pueblo de México”, afirmó la representante de los tamaulipecos en el Senado de la República.

Destacó que desde el Senado se han impulsado reformas para defender la soberanía nacional y evitar la injerencia de gobiernos extranjeros.

“En el Senado defendemos el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una presidenta honesta, valiente, firme y decidida”, indicó Olga Sosa.

Olga Sosa llamó a la militancia morenista a recorrer el territorio y a trabajar en unidad por la transformación de Gómez Farías y la continuidad de la transformación que ha iniciado el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

Por su parte la maestra Lupita Gómez, presidenta estatal de Morena, señaló que defender la soberanía junto a la presidenta Claudia Sheinbaum es defender la continuidad de los programas sociales, de las obras con sentido humanista, la seguridad; la salud y la educación de todos los mexicanos.

En la asamblea por la defensa de la soberanía en Gómez Farías estuvieron la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, Maestra Guadalupe Gómez; el diputado local Francisco Hernández Niño; Esmeralda Ruby Coyate Sánchez, en representación del Comité Ejecutivo Nacional; Marco Zuviri Rivera, secretario general de Morena; Sergio Huerta, secretario de organización e Isaac Rodríguez, referente del movimiento en este municipio