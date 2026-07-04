Lleva el ISSSTE jornada de vacunación a la SSPT

-Además se entregaron sobres de electrolitos orales en polvo y desparasitantes para prevenir golpes de calor y mejorar la salud digestiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 04 de 2026.- Con la aplicación de más de 300 dosis de vacunas contra neumococo, sarampión, rubéola, tétanos y TDPA (tétanos, difteria y tosferina acelular), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) instaló un módulo de vacunación en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.

A través de esta jornada de vacunación, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) accedió a las aplicaciones restantes para completar su esquema.

Además se entregaron sobres de electrolitos orales en polvo y desparasitantes para prevenir golpes de calor y mejorar la salud digestiva.

Aram Adolfo Sánchez Ríos, enfermero de la clínica del ISSSTE, explicó que estos insumos benefician principalmente al personal operativo que trabaja al exterior, sin embargo, se cuenta con dosis suficientes para entregar a toda persona que lo solicite.

Aseguró que en caso de no contar con su cartilla de vacunación, pueden acercarse a recibir la inmunización, la cual será registrada a través de un comprobante; la única restricción para la aplicación es presentar fiebre.

Resultado de la colaboración entre ambas instituciones, señaló que se tienen previstas próximas jornadas en esta dependencia, actividad que permite al personal de la SSPT cuidar su salud sin descuidar sus funciones al servicio de la ciudadanía.