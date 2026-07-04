Estatales

Impulsa UAT innovación tecnológica con el posgrado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

37 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tam.- 4 de julio de 2026.- Con el objetivo de aportar soluciones innovadoras al sector industrial y tecnológico de la región y el país, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantiene abierta su convocatoria de admisión para la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, impartida en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR).

Los profesionales interesados tienen hasta el 28 de agosto del presente año para realizar su registro y formar parte de este posgrado, el cual busca incrementar la capacidad de análisis e investigación para mejorar la competitividad de la industria.

El programa cuenta con un plan de estudios enfocado en la investigación y el desarrollo de metodologías avanzadas en sistemas de telecomunicaciones y control. Los alumnos podrán aplicar algoritmos de control de vanguardia en áreas de alto impacto como: robótica y vehículos aéreos no tripulados (drones); generadores eólicos, celdas solares y procesos industriales; comunicaciones móviles, antenas multibanda y radiofrecuencia; así como en tecnología óptica y fotónica.

Esta maestría no solo eleva el perfil profesional de sus egresados, sino que impulsa la generación de recursos humanos altamente calificados que apoyen en la consolidación de los cuerpos académicos de la institución.

Para mayores informes, los aspirantes pueden comunicarse a la línea telefónica 899 921 3300, extensiones 8114, 8116 y 8030. También están disponibles los correos electrónicos: gromero@docentes.uat.edu.mx, ygarcia@docentes.uat.edu.mx y rfdominguez@docentes.uat.edu.mx, así como la consulta directa en la página oficial de Facebook de la UAT-UAMRR

37 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalecen SET e ITIFE infraestructura educativa en escuelas de Tampico

17 min ago

Acerca el Gobierno de Tamaulipas licencias a cazadores de Matamoros

19 horas ago

Inicia Operativo Verano Seguro 2026 en Playa Miramar  

19 horas ago

Refuerza Tamaulipas la investigación en enfermería con seminario estatal

19 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button