Fortalecen SET e ITIFE infraestructura educativa en escuelas de Tampico

Tampico, Tamaulipas.– Julio 04 de 2026.- Con el propósito de garantizar que las escuelas sean espacios seguros, funcionales y dignos, con las mejores condiciones posibles para la enseñanza, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) dieron el banderazo de arranque de las obras de rehabilitación de varios planteles de educación básica en el municipio de Tampico.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, señaló que las escuelas primarias “Centenario, Profesora Elena Maldonado Robles”, “Enrique C. Rébsamen” y “Justo Sierra”, así como la Escuela Secundaria General No. 4 “Andrés Araujo Araujo”, son las instituciones en las que se desarrollarán estos trabajos durante los próximos meses.

Informó que en la Escuela Primaria “Centenario, Profesora Elena Maldonado Robles” se rehabilitarán los edificios A, B, D y E, y se reforzarán estructuralmente las columnas del edificio D, con una inversión de un millón 989 mil 102 pesos con 85 centavos; en la Escuela Primaria “Enrique C. Rébsamen” se rehabilitará la techumbre e impermeabilizarán los edificios, con una inversión de 2 millones 270 mil 152 pesos con 71 centavos.

En la Escuela Primaria “Justo Sierra” se rehabilitarán las aulas y la techumbre, con una inversión de 2 millones 296 mil 708 pesos con 78 centavos. Mientras que en la Escuela Secundaria General No. 4 “Andrés Araujo Araujo” se rehabilitarán los edificios A, B, C, D, E, F y G, con una inversión de un millón 418 mil 723 pesos con 28 centavos.

“La instrucción del señor gobernador es que este periodo que va a empezar de vacaciones hagamos lo más posible con La Escuela es Nuestra, que es un programa federal, y con el programa de Fondo de Aportaciones Múltiples, para que las escuelas estén en la condición de dignidad que se busca”, enfatizó.

Resaltó que para el desarrollo exitoso de estos proyectos se mantiene una coordinación constante entre la SET y el ITIFE, junto con los gobiernos municipales, en este caso con el de Tampico, liderado por la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, garantizando que estudiantes y docentes tengan espacios óptimos para el quehacer educativo.

Subrayó el compromiso del Gobierno del Estado que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa una educación de calidad en todos los sentidos mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura educativa, cumpliendo con las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo para garantizar espacios seguros, incluyentes y de calidad para todas y todos los estudiantes tamaulipecos.

En los banderazos de arranque de obras se contó también con la presencia de la subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes; Sergio Castillo Sagástegui, director del ITIFE; la directora de Educación del Gobierno Municipal de Tampico, María Alejandra Sánchez, así como directivos y docentes de cada uno de los planteles educativos.