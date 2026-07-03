Tamaulipas registra en mayo de 2026 la cifra más baja de robo de vehículos desde octubre de 2022

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 03 de 2026.- Tamaulipas alcanzó en mayo de 2026 la cifra más baja de robo de vehículos registrada desde octubre de 2022; además ese mes es el de menor incidencia de este delito desde 2015, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las cifras de la dependencia nacional muestran que durante mayo de este año se registraron 125 denuncias por este delito, mientras que en el mismo mes de 2015 se contabilizaron 564 denuncias, lo que representa una disminución del 77.84 por ciento.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, señaló que este resultado refleja el trabajo coordinado y permanente de las instituciones que integran la Mesa de Paz en Tamaulipas, que preside diariamente el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante la implementación de estrategias enfocadas en la prevención, la vigilancia, las labores de inteligencia y el combate a la delincuencia, con el objetivo de proteger el patrimonio de las y los tamaulipecos.

“La reducción en el robo de vehículos es resultado del esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad, del fortalecimiento de los operativos de vigilancia y del trabajo de inteligencia que se desarrolla de manera permanente en el estado”, expresó.

“Seguiremos reforzando estas acciones para proteger el patrimonio de las familias tamaulipecas y mantener una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva”, añadió.

Destacó que este resultado reafirma el compromiso de las autoridades estatales y federales de fortalecer las acciones de seguridad, mantener la coordinación interinstitucional y continuar impulsando estrategias que contribuyan a preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias en todo el estado.