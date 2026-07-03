Presidió la presidenta Glynnis Jiménez entrega de apoyos a planteles educativos

La presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, acompañada de la Lic. Norma Paola Mata Esparza, Directora de Centros Regionales de Desarrollo Educativo en Tamaulipas, presidió la entrega de apoyos a planteles educativos del municipio, durante un significativo evento que tuvo lugar en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” del Poblado Tampiquito, la mañana del pasado miércoles uno de julio.

La entrega de apoyos consistió en mesa-bancos y pintura, con los que se fortalece el equipamiento e infraestructura de jardines de niños, primarias y secundarias.

La bienvenida a las autoridades, alumnos de planteles beneficiarios con los apoyos, maestros y padres de familia, estuvo a cargo de la Profra. en su calidad de directora de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” del Poblado Tampiquito, quien agradeció la distinción del plantel para que se llevara a cabo tan importante evento para el sector educativo de Soto la Marina.

La alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez dirigió un mensaje de agradecimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya, por atender las necesidades del sector educativo, que hizo extensivo al Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Angel Valdez García, pidiéndole a su representante, la Lic. Martha Paola Mata Esparza, le de las gracias por estar siempre al pendiente de las necesidades de los marsoteños y en este caso particular de los planteles educativos.

Puntualizó de manera especial la presidenta municipal, que desde el inicio de su administración, el ejecutivo estatal le ha dado respuestas positivas a todas las solicitudes que le ha presentado, razón por la cual le reiteraba su respeto y apoyo irrestricto a su política de trabajo.

Hubo palabras de agradecimiento por parte de la alumna de 5º. Grado de la Escuela anfitriona del evento, Dariana Lerma Padrón, quien en nombre de todos sus compañeros beneficiarios con los apoyos, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya, por preocuparse por la atención de los estudiantes y la entrega de mesa bancos y pintura.

También hizo uso de la palabra la Lic. Norma Paola Mata Esparza, Directora de Centros Regionales de Desarrollo Educativo en Tamaulipas, quien destacó las acciones que a favor de la educación lleva a cabo el gobernador Américo Villarreal Anaya en todo el estado, como en este caso en Soto la Marina, con la entrega de mobiliario y pintura, reiterando que de acuerdo a las indicaciones del ejecutivo estatal la Secretaría de Educación a cargo del Dr. Miguel Angel Valdez García estará atendiendo las necesidades que se vayan presentando en las escuelas.

Los planteles escolares beneficiados con los apoyos son: jardín de niños de los ejidos “Lavaderos”, La Piedra y La Zamorina, mientras que por las primarias fueron de los ejidos Vista Hermosa, La Peñita, La Pesca, El Esmeril, 3 de Abril y Santo Domingo del Charco Largo, pero también de la cabecera municipal, “José María Villarreal”, “Lázaro Cárdenas”, “18 de Marzo”, “Felipe de la Garza”, Alberto Carrera Torres” y “Miguel Hidalgo” del Poblado Tampiquito.

De nivel medio básico recibieron apoyos la Telesecundaria de La Peña y del 3 de Abril, así como la Secundaria Técnica 75 de La Pesca y la Técnica 12 de la cabecera municipal.