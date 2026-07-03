POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Más de lo mismo, viejos liderazgos encarnan nuevos partidos

Con la creación de dos “nuevos” institutos políticos, no podemos hablar de una nueva oferta partidista en México, porque están bajo la sombra de viejos líderes, que han hecho de la práctica política partidista su modus vivendi. Se trata de los partidos PAZ y Somos México. Aunque al primero tenemos que reconocerle su franqueza, no ocultó que se proponer convertir en un satélite de Morena, como lo fue el PARM con respeto al PRI en otros tiempos, y por ello fue bautizado como el hijo bastardo del sistema.

Por lo que respecta a Somos, encarna una versión opositora frontal al gobierno que encabeza Morena. Pero en ambos casos son viejos liderazgos políticos los que se proponen encabezar la “nueva” oferta partidista en México.

La integración del consejo consultivo de Somos México, es una lista de activistas, simpatizantes, periodistas, políticos en retiro, ex ministros de la Corte y ex funcionarios electorales. ¿Le suenan los siguientes nombres? como Adrián Lebarón, Agustín Basave, Beatriz Pagés, Carlos Medina Plascencia, Carlos Navarrete, Cecilia Flores, Diego Valadés, Demetrio Sodi, Ernesto Ruffo, Javier Láynez, José Ramón Cossío, Jorge Castañeda, Manuel Clouthier, María Amparo Casar, Maricarmen Alanís, Roger Bartra, Rogelio Gómez Hermosillo, Rubén Aguilar, entre muchos otros.

Además, Somos México muestra vínculos con organizaciones financiadas por el empresario Claudio X. González, como Sociedad Civil México y UNIDOS, entre otras.

PAZ EN 2026, ES EL NUEVO PES DE 2015 Y 2018.- Construyendo Sociedades de Paz es la asociación civil, que por un año utilizó el emblema con las siglas “CSP” (las mismas que dan identidad a la presidenta Sheinbaum), de ahí que tuvo que cancelar utilizar esas siglas y las cambió por “PAZ”, para continuar con su objetivo de convertirse en partido político, y le agregó la imagen de una paloma.

Para concluir, PAZ es, en realidad, la tercera versión del PES, una fuerza política que apareció en la boleta electoral de 2015 y 2018 como Partido Encuentro Social y en la de 2021 como Partido Encuentro Solidario.

De tal manera que, en ambos casos, Somos México y PAZ son más de lo mismo, no hay novedad, son los mismos políticos de viejo cuño, con los propósitos y aspiraciones de siempre.

Ambos partidos estarán en el escenario electoral de 2027 con algunos rostros nuevos, pero entre sus promotores, entre los conductores de estos institutos políticos, sobresalen viejos operadores que han vivido del sistema y para el sistema político mexicano desde hace mucho tiempo.

En esas circunstancias, estos partidos van a tener acceso a las prerrogativas de ley, que consisten en financiamiento público por 73,6 millones de pesos para actividades ordinarias entre julio y diciembre del presente año; más de 4 millones de pesos para proyectos específicos relacionados con la promoción política de las mujeres; 9,2 millones de pesos para franquicia postal, tiempos en radio y televisión.

CELEBRARON GRADUACIÓN EN LOS CENDI DE LA UAT Y CDIN. –

Con el respaldo de la administración que encabeza Dámaso Anaya Alvarado rector de la UAT, 118 niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) y del Círculo de Desarrollo Infantil (CDIN) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, concluyeron su educación inicial, con lo cual están listos para integrarse a su próxima etapa escolar.

Con este acto se confirma el espíritu de compromiso de la máxima casa de estudios con la formación integral y el bienestar de las familias de su comunidad universitaria.

La presidenta honoraria de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, durante la ceremonia de graduación tuvo a su cargo un mensaje, y a nombre del rector Dámaso Anaya Alvarado y suyo propio, felicitó a las y los graduados, así como al personal docente por su dedicación y a las familias por su constante apoyo.

En ese acto, las directoras de los respectivos centros formativos Claudia Verónica Cedillo de los Santos (CENDI Empresarial), Olivia Carolina Ortegón Ramírez (CDIN Victoria) y Verónica Raquel Garza López (CENDI UAT Victoria) pronunciaron un mensaje en el que, coincidiendo en reconocer el respaldo de la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, el cual impacta positivamente en el trabajo conjunto, que garantizar entornos de aprendizaje seguros.