Impulsa Tamaulipas la competitividad logística con avances del Puerto del Norte en Matamoros

-La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destaca el potencial ante líderes nacionales de organizaciones empresariales

Matamoros, Tamaulipas.- Julio 03 de 2026.- Para fortalecer la competitividad logística, impulsar el comercio exterior y consolidar nuevas oportunidades de inversión en la frontera norte de Tamaulipas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, participó en la reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Puerto del Norte de Matamoros, ante más de 80 representantes de organismos empresariales, autoridades federales, empresarios y líderes del sector productivo.

La titular de la dependencia estatal destacó que el Puerto del Norte es uno de los proyectos estratégicos del gobernador Américo Villarreal para ampliar la capacidad logística de Tamaulipas, fortalecer la conectividad del norte de México y generar condiciones que permitan atraer más inversiones, detonar nuevos empleos y aprovechar la ubicación privilegiada del estado en el intercambio comercial con Estados Unidos.

“Desde agosto del año pasado, el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones, marcando el inicio de una nueva etapa para el desarrollo logístico y económico de nuestra entidad”, expresó Cantú Deándar.

Durante el encuentro, las y los participantes conocieron los avances, la visión de desarrollo y los planes previstos para la consolidación de este importante nodo logístico, considerado clave para el crecimiento económico de Matamoros, la región fronteriza y el comercio exterior de Tamaulipas.

El Director General del Puerto del Norte, Gustavo Guzmán Fernández, presentó los avances registrados en el desarrollo del proyecto, así como las acciones de infraestructura contempladas para los próximos meses.

La reunión contó con la participación de destacados líderes empresariales y representantes de organismos nacionales, entre ellos Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX; Humberto Martínez Cantú, presidente nacional de INDEX; Jenny Althair Rivas Padilla, presidenta nacional de AMPI; José Enrique Ramos Rivera, vicepresidente nacional de Delegaciones de CANACINTRA; Juan Pablo González Martínez, presidente estatal de CANIRAC; Pablo Haro Panduro, vicepresidente nacional de CMIC; Rómulo Mejía Durán, vicepresidente nacional de CANACAR; Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM; y Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo del Estado de Coahuila, quienes conocieron los avances y perspectivas de desarrollo del Puerto del Norte como plataforma estratégica para el comercio exterior y la competitividad regional.

Cantú Deándar expresó que el Gobierno de Tamaulipas impulsa una visión de desarrollo basada en infraestructura estratégica, coordinación institucional y acompañamiento al sector empresarial, con el propósito de fortalecer la inversión, la competitividad y la generación de bienestar en las distintas regiones del estado.

El Puerto del Norte es una infraestructura clave para ampliar las capacidades logísticas de

Tamaulipas y seguir generando condiciones favorables para la inversión y el empleo, en línea con la visión de desarrollo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.