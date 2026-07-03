Fortalece Tamaulipas  educación ambiental mediante liberación de crías de tortuga lora

-La participación de niñas y niños impulsa la educación ambiental y fomenta el compromiso con la conservación de la tortuga lora y la biodiversidad de la entidad

Soto la Marina, Tamaulipas.. Julio 03 de 2026.- Como parte de las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental en las nuevas generaciones, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) realizó una nueva jornada de liberación de crías de tortuga lora en el Campamento Tortuguero La Pesca.

La actividad fue encabezada por personal de la comisión y contó con la participación de 40 alumnas y alumnos de la escuela primaria “Capitán de Navío Blas Godínez Brito”, perteneciente al Sector Naval de La Pesca, quienes estuvieron acompañados por 20 docentes y padres de familia, sumando esfuerzos para promover el cuidado de esta especie emblemática del Golfo de México.

El Vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estas actividades forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la cultura de la conservación entre niñas, niños y jóvenes, permitiéndoles conocer de cerca el trabajo que se realiza en los campamentos tortugueros y la importancia de proteger la tortuga lora desde sus primeras etapas de vida.

Asimismo, reconoció el respaldo de la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, quien ha impulsado iniciativas que acercan a la niñez tamaulipeca a experiencias educativas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural del estado.

Durante la jornada, las y los participantes recibieron una plática sobre el ciclo de vida de la tortuga lora, la importancia de los campamentos de conservación y las acciones que desarrolla el Gobierno del Estado para garantizar la protección de esta especie.

Con estas actividades, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de seguir promoviendo la educación ambiental y la conservación de la vida silvestre, fortaleciendo el vínculo entre la sociedad y el patrimonio natural de Tamaulipas.