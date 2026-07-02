Supervisan avance del cultivo de frijol guar en el norte de Tamaulipas

San Fernando, Tamaulipas.- Julio 02 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la producción agrícola y promover la diversificación de cultivos en Tamaulipas, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, realizó un recorrido de trabajo por parcelas de frijol guar en los municipios de San Fernando y Méndez, acompañado por José Luis Madero Garagarza, representante de Guar Pro México.

Durante la visita se recorrieron parcelas ubicadas en los ejidos Pancho Villa, Juan Antonio, Espiaderos y Pedro José Méndez, con el propósito de conocer de primera mano el estado de desarrollo y la etapa fenológica de los cultivos establecidos en esta región.

En el recorrido se constató que las siembras presentan un desarrollo favorable, destacando aquellas establecidas mediante equipos de precisión, las cuales muestran mayor uniformidad, mejor vigor y un crecimiento óptimo, reflejando los beneficios de la incorporación de tecnologías en las labores agrícolas.

Asimismo, se visitó un lote demostrativo ubicado en el ejido Juan Antonio, donde fue sembrada la primera semilla recibida para este cultivo. En este predio se observaron plantas con una altura de entre 60 y 70 centímetros, que presentan vainas en distintas etapas de desarrollo, incluyendo algunas ya maduras, además de flores, lo que evidencia el buen comportamiento agronómico del frijol guar bajo las condiciones de la región.

Antonio Varela Flores destacó que estos recorridos permiten evaluar directamente el desempeño de los cultivos, fortalecer el acompañamiento técnico a los productores y mantener una estrecha coordinación con las empresas del sector, impulsando la adopción de tecnologías que contribuyan a elevar la productividad y competitividad del campo tamaulipeco.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, subrayó el entusiasmo e interés que ha despertado este cultivo entre los productores, debido a su potencial productivo y a las oportunidades que representa para diversificar la actividad agrícola.

“Existe la convicción de que el frijol guar puede convertirse en una alternativa viable para hacer frente a las condiciones adversas que enfrenta actualmente el sector agrícola y complementar la producción de sorgo, fortaleciendo la diversificación de cultivos y la rentabilidad del campo tamaulipeco”, expresó.

El gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría continúa promoviendo acciones de seguimiento técnico y vinculación con el sector productivo para fortalecer el desarrollo agrícola del estado y generar mejores oportunidades para las y los productores del estado.

Durante el recorrido también estuvieron presentes Juan Báez Rodríguez, asesor de la Secretaría, y Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional, quienes son los responsables de promover el cultivo.