Participa SEBIEN en evaluación de desempeño del INEGI

Ciudad Victoria, Tamps.- Julio 02 de 2026.- La Secretaría de Bienestar Social está participando activamente en el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objetivo de recopilar datos sobre la gestión y desempeño de las instituciones de la administración pública en cada entidad federativa.

La secretaria de SEBIEN Silvia Casas González, informó que en una reunión celebrada en la Sala de Juntas de la dependencia, en el piso 20 de la Torre Bicentenario, se contó con la presencia de personal del INEGI, encabezado por José de Jesús Espinosa.

Añadió que en cumplimiento al sustento legal del CNGE, tomaron parte en la mesa de trabajo los representantes de los Organismos Públicos Descentralizados que forman parte de la SEBIEN, integrados por el Instituto para la Cultura y las Artes, el Instituto de las Mujeres y el Instituto del Deporte.

Dijo que en esta reunión quedaron establecidos los derechos y obligaciones de los informantes, así como las líneas de trabajo mediante las cuales será recopilada la información para evaluar resultados y promover mayor transparencia en la administración pública.

“Con esta participación de responsabilidad y compromiso, SEBIEN da cumplimiento a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas que caracteriza la política humanista y de transformación del gobernador Américo Villarreal Anaya”, afirmó.

A través de la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estos censos tienen como objetivo recopilar datos sobre la gestión y desempeño de las instituciones de la administración pública en cada entidad federativa.

En lo que corresponde a la SEBIEN, Casas González indicó que la Secretaría Técnica que está a cargo de Jorge Martín Trujillo Bautista, es la encargada de coordinar la recopilación de información y se cuenta con la participación de Emanuel López Meléndez, representante de la Secretaría de Administración.

En la información que se obtiene de las administraciones públicas estatales, se cuentan los programas sociales, los recursos e infraestructura, trámites y servicios, control interno y anticorrupción, contrataciones públicas e infracciones de tránsito