“La playa más bonita de Tamaulipas” recibirá la Carrera La Pesca 2026

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las competencias atléticas más esperadas y tradicionales del verano en Tamaulipas. La Carrera La Pesca 2026 se celebrará el próximo sábado 18 de julio en Playa La Pesca, Soto la Marina, destino turístico que la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez ha promovido como “la playa más bonita de Tamaulipas”.

La salida está programada para las 6:30 horas desde el área del Faro, donde se espera la participación de atletas de distintos municipios del estado y visitantes que buscan combinar deporte, turismo y convivencia familiar en un escenario natural privilegiado.

El evento contará con tres distancias para todos los niveles: 3, 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación tanto de corredores principiantes como de atletas experimentados.

La inscripción tiene un costo de 400 pesos e incluye la playera oficial del evento, medalla metálica conmemorativa para quienes crucen la meta, número de competidor e hidratación durante el recorrido.

En cuanto a la premiación, los organizadores informaron que las distancias de 5 y 10 kilómetros otorgarán trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría, tanto en la rama varonil como en la femenil.

Las categorías contempladas son General, 18 a 29 años, 30 a 49 años y 50 años y más, brindando la oportunidad de competir por un lugar en el podio a corredores de distintas edades.

Los folios se encuentran disponibles desde el 29 de junio y pueden adquirirse a través de Richard Parker, vía WhatsApp al 834 354 4533, así como en Nutrimarket, ubicado en la calle 12 Olivia Ramírez y Conrado Castillo, en Ciudad Victoria.

Debido a que el cupo es limitado, el comité organizador invitó a los interesados a asegurar su lugar con anticipación y formar parte de una competencia que promete reunir deporte, naturaleza y un ambiente familiar en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del litoral tamaulipeco.