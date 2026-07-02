Impulsa Tamaulipas una educación superior actual, pertinente y de calidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 02 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la planeación, coordinación y desarrollo de la educación superior, así como dar seguimiento a las actividades y estrategias establecidas, se realizó la Reunión Virtual de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) Tamaulipas 2026.

En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, presidió este evento, en donde destacó la planeación estratégica entre autoridades educativas, universidades y el sector productivo para ofrecer una educación inclusiva, pertinente y de calidad; el enlace laboral; y la participación activa.

En el encuentro a distancia se puntualizó que la COEPES representa un espacio estratégico de diálogo y coordinación interinstitucional, donde convergen autoridades educativas, instituciones de educación superior y sectores productivos, con el objetivo de consolidar un sistema educativo más inclusivo, pertinente y de alta calidad.

Como parte de este encuentro de trabajo, también se aprobó un nuevo programa educativo que ofertará el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria: la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad, y se autorizó la actualización de la oferta educativa en el marco del Nuevo Modelo Educativo (NME) del subsistema tecnológico.

Crespo Solís refrendó el compromiso del Gobierno del Estado, que dirige Américo Villarreal Anaya, que, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, continuará impulsando acciones coordinadas que permitan ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la cobertura y mejorar la calidad de los programas de educación superior, enmarcados en el programa Tamaulipas Educa.

En la Primera Sesión Extraordinaria de la COEPES también estuvieron presentes Enzo Giovanni de Anda González, coordinador de Comisiones de Planeación y Programación; Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional de los Docentes; Luis Manuel Salazar García, director de Educación Superior; Arturo García Valdez, coordinador de Organismos Públicos Descentralizados; y Héctor Manuel Hernández Navarro, coordinador de Vinculación y Difusión, entre otras autoridades educativas federales y estatales, así como representantes de universidades, tecnológicos e instituciones públicas y privadas.