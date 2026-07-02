Por: Raúl Terrazas Barraza

Inviables candidatos

Políticos muy adelantados y hasta desesperados arrecian día a día sus preprecampañas en búsqueda de posicionamiento ciudadano; sin embargo, ese clic al que aspiran nada más no se da, porque el electorado está demasiado ajeno a la política, pese a que ya falta un año para las votaciones de junio de 2027.

El punto es que, al no llegar el tiempo de las precampañas, esas en las cuales los funcionarios de los tres niveles de gobierno que pretendan lograr candidaturas no deben andar en pos de preferencias electorales en horas de trabajo, sino hacerlo los fines de semana o después de las seis de la tarde, aprovechan el libertinaje de las redes sociales para meter sus comerciales políticos sin que nadie les diga nada.

Es muy fácil darse cuenta de que infinidad de preaspirantes a cargos de elección, de todos los partidos políticos, solo buscan hacer ruido para estar en la mente de los ciudadanos y, con eso, demostrar que son populares, para que, en primera instancia, el partido en el poder los vea como potenciales prospectos a las candidaturas.

En segundo lugar, la estrategia es bien sencilla: demostrar que lograron posicionarse desde una perspectiva política en municipios y distritos, para que, en caso de negación del partido mayoritario, Movimiento de Regeneración Nacional no los pele, venderse con los supuestos apoyos de grupos de la sociedad a cualesquiera otros, es decir, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI o alguno de los dos nuevos que alcanzaron registro para participar en la elección del año venidero.

Mercedes Guillén Vicente, diputada local plurinominal en el Congreso del Estado, levantó la voz para dar cuenta de que todo mundo anda en campaña para asegurar candidaturas, aunque todavía ni siquiera comienza el proceso electoral. De manera que cada partido político confeccionó esquemas a la medida de sus cuadros para que se apersonen en todo tipo de eventos: desde una reunión de cuadra en alguna colonia, ejido o ciudad, hasta graduaciones ya sea de kínder, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o licenciaturas, bodas, bautizos, festejos de divorcio, reuniones por el Mundial de Fútbol y hasta cualquier carne asada que se les atraviese.

Respecto a los formatos, son de ocurrencia, aunque los más usados se denominan asambleas informativas, defensores de la sociedad o de cualquier causa. Otros solo pintaron casas para convertirlas en sitios de gestión, aunque siempre están cerradas. Y, a decir de la legisladora priista, eso no sería problema, porque no hay sanciones para quien ande adelantado, pero sí está mal que las precampañas las realicen funcionarios públicos.

En el caso de Ciudad Victoria, hay funcionarios de primer nivel que, de la manera más descarada, durante los días de trabajo oficial y con equipos del mismo Ayuntamiento, suben promoción en todo tipo de formatos digitales que los hacen estar en campaña sin el menor recato.

Está claro que las autoridades electorales no pueden hacer nada, aunque, a fuerza de la verdad, el hecho de que los electores no manifiesten “clic” con las intenciones de funcionarios que traen proyectos políticos a mediano y largo plazo, los convierte en inviables candidatos.

Los otros

Para estar acorde con el mercado laboral de profesionistas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas abrió seis maestrías en ingenierías en el Centro Universitario de Tampico. Por tanto, se trata de programas académicos innovadores cuyo objetivo es el desarrollo de soluciones estratégicas, tecnológicas y de investigación, para elevar el nivel competitivo de las personas que ya cuentan con una carrera de ingeniería.

Se trata de las maestrías en ingeniería de negocios, en construcción, ingeniería portuaria, en administración industrial, en ciencias de la computación y en ciencias de la ingeniería; cada una de ellas con un plan de estudios que privilegia el método como fundamento para el crecimiento profesional y la incorporación de materias relacionadas con tecnologías de la información, logística e investigación —mucha investigación—, ya que, a través de ello, se podrán crear modelos basados en la realidad que permitirán impulsar el diseño de procesos más eficientes que optimicen los recursos y, con ello, eleven las ganancias de las empresas en las que lleguen a prestar sus servicios los egresados de las seis nuevas maestrías que se impartirán en la Facultad de Ingeniería de Tampico.

La convocatoria para el registro de aspirantes tiene como fecha límite el día 16 de este mes de julio; por tanto, hay tiempo suficiente para que los ingenieros que quieran potenciar sus conocimientos lleven sus documentos y aprovechen la alternativa impulsada por el rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado, a quien, por cierto, le contará mucho este crecimiento con opciones de primera en el nivel de posgrado, para elevar tanto la pertinencia como la calidad de la educación de la institución que dirige.

Solo por mencionar uno de los posgrados, el de construcción, por aquello de que hay muchísimos ingenieros dedicados a esta rama empresarial, se pretende formar especialistas capaces de analizar, diseñar, planear, dirigir y optimizar proyectos de infraestructura con criterios de eficiencia técnica, viabilidad económica, seguridad estructural, sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica.

En el Congreso del Estado de Tamaulipas ya entró en funciones la Diputación Permanente que llevará las riendas del Poder Legislativo durante el receso que comprende los meses de julio, agosto y septiembre, bajo la presidencia de la diputada regeneracionista Lucero Martínez López.

En la sesión de instalación de la Permanente fue presentada la convocatoria para que las y los diputados de la Legislatura 66 acudan a la sesión pública, extraordinaria y solemne, programada para el próximo lunes seis de julio a las nueve de la mañana, con la finalidad de inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del inmueble del Congreso del Estado una leyenda mediante la cual se reconoce la trayectoria educativa de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, por sus 137 años en la formación de docentes.

Esto es, para cumplir con lo estipulado en el decreto aprobado por la Legislatura 66, en el cual se autorizó la inscripción de la leyenda.

Por cierto, antes de la sesión pública, las y los diputados celebrarán una junta previa, en la que estarán los responsables de la Diputación Permanente: Claudio de Leija Hinojosa, Gerardo Peña Flores, Eva Araceli Reyes González, Francisca Castro Armenta, Mayra Benavides Villafranca y Mercedes del Carmen Guillén Vicente.