Fortalecen ordenamiento y prestación de servicios en playas de Tamaulipas

Continúan acciones en playas de la entidad, Soto la Marina, Altamira, entre otras

Altamira, Tamaulipas.- Julio 02 de 2026.- En la antesala de las vacaciones de verano, Tamaulipas da un paso firme y decidido para elevar el orden, la protección, la seguridad y la calidad de la experiencia turística en sus playas, impulsando un crecimiento ordenado y sostenible que garantice destinos más seguros y competitivos.

En Altamira fue aprobada la integración del Comité Interinstitucional para la Prevención, Seguridad y Ordenamiento Turístico en Playa Tesoro, con lo que avanza de forma concreta la agenda estatal para reforzar la seguridad y el ordenamiento de los destinos turísticos de playa de Tamaulipas.

El Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que por medio de los Consejos Consultivos de Turismo Municipales de Soto la Marina, Altamira, entre otros más, coordinados con las autoridades federales se impulsa el ordenamiento.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya trabaja de la mano con la Federación para lograr un mayor ordenamiento y desarrollo de los destinos turísticos de Tamaulipas, poniendo siempre a las personas en el centro de las decisiones, privilegiando su bienestar y el progreso de las comunidades”, indicó.

Durante los encuentros en los distintos municipios, se realiza un análisis de la situación actual de las playas y se discuten los principales retos en materia de seguridad, limpieza, ordenamiento territorial y prestación de servicios turísticos, y se definieron las acciones concretas a implementar.

A manera de ejemplo dijo que a través de estos comités de carácter multisectorial, se busca coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil para impulsar las playas como un destino turístico seguro, ordenado, limpio y atractivo, ofreciendo mejores condiciones tanto para los visitantes como para los habitantes locales.