Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tania firma convenio con el ICEST

El Poder Judicial de Tamaulipas y el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), firmaron convenios de colaboración para que alumnas y alumnos de esta prestigiada institución educativa puedan realizar sus prácticas profesionales en el Poder Judicial del Estado.

Conjuntamente establecer un programa de becas para las y los servidores públicos judiciales, así como para sus hijas e hijos, que deseen iniciar o continuar sus estudios.

Es así que se da un paso importante para seguir fortaleciendo la formación académica y profesional en Tamaulipas, por lo que, se sigue construyendo alianzas que impulsan el desarrollo, la preparación y el futuro de la familia judicial y de las nuevas generaciones.

La firma estuvo encabezada por la Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López; la Rectora del ICEST, Mtra. Sandra L. Ávila Ramírez; y la Magistrada Presidenta del Órgano de Administración Judicial, Lic. Hilda Leal Gutiérrez. También integraron el presídium la Dra. Edna Olivia Hinojosa Rubio, Directora del Campus Victoria y el Lic. Alejandro Noyola Macedo, Coordinador de Ciencias Sociales y Humanidades.

Por cierto, el Poder Judicial de Tamaulipas, su Presidenta Tania Gisela Contreras López, viene invitando a que participen este sábado 4 de julio al Primer Gran Torneo Parrillero 2026, para compartir un día de convivencia, tradición y mucho ambiente en familia. Así que, si ya tienen listas sus botas y sombrero que esperan. Es un evento dirigido especialmente para las y los trabajadores públicos del PJT. Bueno, a mí no me han dicho que no vaya, pues ahí estaremos puntuales a la cita.

NOTAS CORTAS

1.- Todavía se comenta en los pasillos de palacio de Gobierno que fue muy acertada la designación por parte del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, de nombrar al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales como nuevo secretario de Salud en Tamaulipas, al cual lo exhortó a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en Tamaulipas. Seguramente le dará seguimiento a las buenas acciones en la materia que dejó a su paso el primer titular de esta área, el atento Dr. Vicente Joel Hernández Navarro. Qué bueno, por el bien de todas y todos los tamaulipecos dentro del programa “La salud nos une, es nuestro derecho”.

2.- Padrino de lujo tuvo la generación de las y los alumnos de la Escuela Telesecundaria Pedro José Méndez Ortiz, del N.C.P. Triunfo 2, con el Diputado Alberto Moctezuma Castillo. “Fue un honor acompañarlos en este momento tan importante. Felicito a cada estudiante por su esfuerzo, así como a sus familias y docentes por ser parte fundamental de este logro”, expresó.

El legislador local reiteró su compromiso de seguir trabajando por una educación que abra más oportunidades para las nuevas generaciones, pues son ustedes el futuro de México, Tamaulipas y de El Mante, dijo.

3.- Vaya que buena porra y asistencia tuvo el alcalde tulteco Rene Lara Cisneros en el partido entre México vs Ecuador, quien festejo el triunfo 2 a 0 junto con la afición y su familia. Desde que arrancó la Copa Mundial 2026, el munícipe ha estado atento, a la expectativa y disfrutando los partidos con el pueblo y el próximo domingo asegura que nuevamente vamos a ganar contra Inglaterra. Otra vez 2 a 0 para que se les quite, porque aquí en México tenemos una Selección Mexicana bien aceitada, lubricada y probada en todo terreno de que, si se puede y si si, dijo. Además trae la camiseta verde bien puesta mi alcalde y con Gilberto “Morita” Mora, los seguiremos bailando en la cancha, arriba y abajo, cuesten lo que cuesten en millones de dólares los contrincantes, comentó. Pues hay coordinación, disciplina y en equipo todo se puede, agregó.

4.- Y hablando de futbol precisamente, me adelanto que en el partido de este viernes por la tarde-noche Correcaminos vs las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el Estadio Marte R. Gómez, estará como invitado de honor el gobernador Américo Villarreal Anaya, presenciando el equipo local y que seguramente saldrá airoso; obviamente acompañado del rector de la UAT, Dámaso Anata Alvarado. Ahí veremos debutar al nuevo director técnico de cuadra naranja Gabriel Milito, quien amenaza que vamos a ganar y que marcará un antes y un después de que, si se puede.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco