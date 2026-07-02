Por: Roberto Olvera Pérez

Ajuste en el gobierno Americanista

Recuerde que en “dialogando” se lo dijimos en tiempo y forma que podría a ver movimientos en el gobierno Americanista y así fue, pues no soy adivino para ver lo que se ve a través de la bola de cristal. Bueno, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó el nombramiento como secretario de Salud en Tamaulipas al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales y lo exhortó a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en Tamaulipas.

Y de los cambios que más han destacado podemos afirmar que es este en el gabinete actual, ya que si bien sabemos, proviene de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, pues entregaba nombramiento de funcionarios a nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya.

El ajuste contempla solamente este en el gobierno de AVA y hay que esperar quien llega como nuevo Jefe de la Oficina del Gobernador. Así que pendientes para informar al respecto.

Nuevo perfil en área estratégica del gobierno (Salud)

De acuerdo a su curriculum, el nuevo funcionario de Salud en Tamaulipas, es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, además de haber desempeñado diversos cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, entre otros.

Al hacer entrega del nombramiento al nuevo titular de la dependencia estatal, el gobernador Américo Villarreal mencionó que Tamaulipas destaca como uno de los estados con mejores resultados en indicadores nacionales de salud y contribuye al fortalecimiento del modelo de salud IMSS -Bienestar.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, hay que ir a fondo sobre los ex funcionarios corruptos del sexenio pasado que se fueron al baño. Los procesos legales ahí van y van cayendo uno tras otro, pues las cifras que desviaron y que se conocen hasta ahora, son alarmantes, por lo que a este gobierno del cambio no le temblará la mano para alcanzarlos. Aunque también hay varios ex alcaldes que están en la mira por parte de la ASE por lo mismo y uno de ellos es de Tula; otro de Jaumave y así les podemos ir dando más de estos bribones en columna posteriores.

2.- México tiene confianza de seguir avanzando en la Copa Mundial 2026. Tan es así que anoche derrotó 2 a 1 a Ecuador. Que viene ahora Inglaterra para jugar el próximo domingo en los octavos de final. La gente aficionada a este deporte, sobre todo de México, sabe que si se puede, que sí, sí y más con nuestro amuleto, El Pato Merlín. Y si le agregamos que, contamos con pura juventud que se impone y más con el mediocampista Gilberto Mora, es el gran fenómeno juvenil y el alma de la nueva generación del futbol mexicano. Con apenas 17 años, se convirtió en el jugador más joven en disputar un Mundial con la Selección Mexicana, llevando la esperanza y el talento del país en el torneo. Así que vamos por más y no hay que aflojarle. Claro que se puede, dijo AVA.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.