Coordina SSPT acciones con la SET para reforzar la seguridad en planteles durante periodo vacacional

-A unos días de concluir el ciclo escolar, ambas dependencias se encuentran trabajando en conjunto para prevenir robos en instituciones educativas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 02 de 2026.- Como parte de la estrategia de prevención del delito durante el periodo vacacional de verano, las Secretarías de Seguridad Pública (SSPT) y de Educación de Tamaulipas (SET) se encuentran trabajando de manera coordinada para reforzar la vigilancia en las escuelas durante los días de asueto.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó que de manera permanente la SSPT mantiene activo el Operativo “Escuela Segura”, el cual consiste en recorridos de vigilancia en perímetros y presencia policial en los horarios de mayor afluencia estudiantil.

Sin embargo, ante la proximidad del inicio del periodo vacacional, ambas dependencias se encuentran trabajando en la detección de zonas con mayor grado de vulnerabilidad ante delitos patrimoniales, con la finalidad de incrementar el despliegue de efectivos de la Guardia Estatal en los planteles que lo requieran.

Asimismo, exhortó a la comunidad escolar a mantener la comunicación entre padres de familia y personal docente con el fin de reforzar los protocolos internos de vigilancia, y, en caso de requerirlo, comunicarse al 911 y/o 089.