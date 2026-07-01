Impulsa SEDENER economía circular para un desarrollo sostenible a través de talleres para el aprovechamiento de residuos plástico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 01 de 2026.- Como parte de la estrategia del gobierno de Tamaulipas para impulsar proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible e impulsen la economía circular, la Secretaría de Desarrollo Energético promueve talleres que vinculan el cuidado del medio ambiente con la transformación del sistema energético del Estado.

Con el trabajo coordinado con Lazos del Bienestar del DIF Tamaulipas, que lidera su presidenta, María de Villarreal, la SEDENER imparte a la población, el Taller “Recolección de plásticos para la producción de combustibles”, que se han realizado en dos Centros de Bienestar y Paz de los municipios de Ciudad Madero y Tampico.

Durante las capacitaciones dirigidas a habitantes del sur del estado, el director de Proyectos de la SEDENER, Oscar Alan Rosales, explicó la importancia de la correcta separación y recolección de residuos plásticos, los cuales serán utilizados como materia prima en la planta de pirólisis en el municipio de Altamira.

Estos talleres han tenido una respuesta favorable por parte de los habitantes, los cuales han agradecido el esfuerzo del gobernador, Américo Villarreal, por el acceso a proyectos que tienen un impacto ambiental y social positivo, además de darle un segundo uso a los residuos, que normalmente serían considerados de disposición final.

A su vez, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que este tipo de iniciativas representan una nueva forma de entender el aprovechamiento de los recursos, al convertir residuos en insumos con valor energético, fortaleciendo un modelo de desarrollo que integra innovación, sostenibilidad y participación ciudadana.

Con este tipo de acciones, la secretaría consolida una agenda que incorpora los principios de la economía circular en proyectos estratégicos e innovadores para el estado, promoviendo la colaboración entre instituciones, sociedad y sectores productivos para construir un futuro más sostenible.