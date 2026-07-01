EstatalesPortada

Designa gobernador Américo Villarreal a Ricardo Guerrero como nuevo Secretario de Salud

27 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 01 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya entregó el nombramiento como secretario de Salud en Tamaulipas al doctor Ricardo Gerardo Guerrero Morales y lo exhortó a seguir contribuyendo con su trabajo y dedicación para consolidar la transformación del sector salud en Tamaulipas.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, quien desde el inicio de la actual administración se venía desempeñando como titular de la Oficina del Gobernador, es Médico Cirujano General egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cuenta con estudios de Posgrado, tanto de Maestría como de Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

A lo largo de su trayectoria profesional y desempeño en el servicio público ha ocupado diversos cargos en la Fundación UNAM, en la Oficina de Representación de la UNESCO y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otros.

Al hacer entrega del nombramiento al nuevo titular de la dependencia estatal, el gobernador Américo Villarreal mencionó que Tamaulipas destaca como uno de los estados con mejores resultados en indicadores nacionales de salud y contribuye al fortalecimiento del modelo de salud IMSS -Bienestar

27 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fomenta la UAT vocaciones científicas con el arranque en Reynosa del campamento “Amor por la Ciencia”

19 horas ago

Inicia edición 2026 del Festival de Monólogos: Teatro a una sola voz en Tamaulipas

20 horas ago

Lleva SEBIEN estufas híbridas a comunidades

20 horas ago

Américo y María de Villarreal benefician a miles en González a través de la brigada Transformando Familias

20 horas ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button