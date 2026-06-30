Reconocen liderazgo de Américo Villarreal por avances de Tamaulipas en la Agenda 2030

Tampico, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- El liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en Tamaulipas recibió el reconocimiento de organismos internacionales y el respaldo del Gobierno Federal por la construcción de una política ambiental humanista.

Durante la primera sesión ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, el gobernador llevó a cabo también la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario.

Ante la presencia de las y los consejeros estatales, representantes de la academia, el sector empresarial y la sociedad civil, el gobernador destacó que Tamaulipas es una de las siete entidades que entrega por segunda ocasión este informe, el cual consigna los avances y resultados para cumplir la meta de lograr un estado más justo, más humano, más próspero y sostenible.

Villarreal Anaya mencionó la histórica e inédita reducción de la pobreza multidimensional en un 42 % y los esfuerzos concretos y especiales hacia la erradicación definitiva en Tamaulipas de la pobreza extrema.

Agregó que se ha logrado una tasa neta de escolarización en primaria del 92.8 % y una conectividad al 100 % en escuelas rurales, mientras que en materia de salud se ha logrado una disminución significativa de la mortalidad materna y en emergencia obstétrica, ya que de 33 casos al mes al inicio de la administración pasaron a ser 13.

Al referirse al desarrollo energético del estado, mencionó que se ha logrado la reclasificación tarifaria en cinco municipios y avanza el plan de electrificación al 100 por ciento.

Por último, valoró que para estas metas se ha logrado contar con la participación de los municipios, dependencias de gobierno, sector privado, sociedad civil y academia.

“Estamos logrando la institucionalización de la Agenda 2030”, afirmó.

Por su parte, Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, agradeció que el Gobierno de Tamaulipas sea “cepalino”, es decir, estructuralista, humanista y latinoamericanista.

En su intervención, Ismael Ortiz Fernández, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puntualizó que la presentación del Informe Subnacional Voluntario es un acto de madurez institucional. “Y hoy el Gobierno de Tamaulipas lo hace, y lo hace por segunda ocasión, y eso tiene un mérito importante porque la constancia es la prueba más sólida de un compromiso real”.

Asimismo, Estefan Acné, ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, reconoció que el trabajo de Tamaulipas “ha sido ejemplar, para tener un estudio, un trabajo y un diagnóstico que es una excelente base para integrar toda la Agenda 2030 en los planes nacionales”.

También Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD), reconoció que Tamaulipas está a la vanguardia y su trabajo refleja una visión de desarrollo alineada a los principios de la Agenda 2030, que son prosperidad, inclusión y sostenibilidad. “Felicidades, Tamaulipas”, expresó.

A nombre de Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Germán Ruiz Méndez, Director General de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible, destacó que Tamaulipas ha demostrado que el desarrollo sostenible solamente será posible mediante alianzas sólidas y acciones concretas entre los tres órdenes de gobierno y los sectores presentes en este evento.

“Reiteramos el compromiso para seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sus municipios, con sus presidentas, presidentes municipales y con todos los sectores, convencidos de que la transición a un México con un medio ambiente sano es posible”, dijo.

Al dar la bienvenida a este encuentro, Ninfa Cantú Deándar, Secretaria de Economía, aseguró que Tamaulipas ha dado un paso importante, ya que logró incorporar la Agenda 2030 en sus documentos de planeación para convertirla en un modelo de gobernanza que orienta las decisiones del estado.

“Ese es el legado que queremos construir: un Tamaulipas próspero, más justo, más competitivo y también más sostenible; un Tamaulipas donde el crecimiento económico vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente, la inclusión social y la igualdad de oportunidades”, mencionó.

Durante la ceremonia, las y los alcaldes de Tampico, Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Soto la Marina y Matamoros entregaron sus informes locales voluntarios.

Asimismo, el gobernador y el subsecretario de Transporte, Armando Núñez Montelongo, entregaron la carta de intención para la adquisición de 50 vehículos Olinia, la cual fue recibida por Candi Ashanti Domínguez, representante de este innovador proyecto de movilidad del Gobierno Federal.

Como parte de su agenda, el gobernador inauguró la exposición “Pasión Jaiba: Más de un Siglo de Futbol en Tampico” y realizó una visita de supervisión al nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.