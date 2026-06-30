POR: ANA LUISA GARCÍA G.

<Cuando el Diablo tiene estrategia, ni quien lo detenga

En relación con el título de esta columna, y utilizando otras palabras, cuando la suerte está “echada” no hay forma de cambiar el destino. La frase célebre de Julio César viene como anillo al dedo en el horizonte político tamaulipeco, donde se abren oportunidades que parecieran “hechas a la medida” para impulsar la imagen de Carmen Lilia Canturosas Villarreal, más conocida por su nombre de pila, que ha empezado a penetrar en la conciencia de los tamaulipecos.

Una de esas oportunidades fue el escenario de la sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030, cuando la alcaldesa de Nuevo Laredo tuvo oportunidad de sobresalir en ese espacio, sentando un precedente desde las actuaciones del municipio bajo su mando, con el ejercicio de políticas públicas para el desarrollo sostenible y la aportación que esto refiere para Tamaulipas.

Su participación tuvo testigos de primer nivel, entre ellos el gobernador Américo Villarreal Anaya, anfitrión del evento, además de funcionarios de otros niveles de gobierno y seguidos de los representantes de organismos internacionales, autoridades, academia y sociedad civil. En ese escenario la alcaldesa Carmen Lilia compartió sus experiencias.

AL QUE MADRUGA DIOS LO AYUDA. – Las elecciones para gobernador de Tamaulipas tendrán lugar hasta 2028, algunos dirán que falta mucho tiempo, pero los políticos de la vieja guardia Tricolor, soltaban la caballada desde el primer día de gobierno, quizá antes, porque el gobernador en turno, empezaba por instalar en los puestos estratégicos a los “pura sangre”, para que mostraran su desempeño, eran pruebas de formación y de valores como la lealtad.

En el trayecto había algunos caídos, otros crecían, algunos simplemente sobrevivían. Pero la carrera de la sucesión empezaba con el inicio del sexenio, estatal o federal.

Las cosas han cambiado tanto, que en los partidos Acción Nacional y Revolucionarios Institucional, nadie se mueve. Ante el pronóstico anticipado de que Morena continuará en el poder, debe haber desánimo. Quién o quienes serán los valientes, que estén dispuestos a abanderar la causa de su partido, que se ve como una causa perdida.

Dado los signos que se observan desde ahora, cabe la posibilidad de que se repita la historia de 1976, cuando José López Portillo fue candidato único a la Presidencia de la República porque nadie se animó a competir, era el tiempo en que el PRI ganaba de todas, todas. El único partido que intentó participar fue el Comunista Mexicano con Valentín Campa de candidato, pero no logró el registro.

Así, sin rival al frente JoLoPo obtuvo la Presidencia de la República. Este episodio dio paso a la creación de los primeros diputados plurinominales a nivel federal en 1977 producto de la reforma electoral impulsada por don Jesús Reyes Heroles, pero fue hasta 1979 cuando fueron incorporados 100 legisladores de representación proporcional, con lo que se abrió espacio a las voces de las minorías en la Cámara de Diputados, fue una cuota, una barnizada de democracia que ha tenido resultado hasta nuestros días, pero esa es otra historia.

AMÉRICO IMPULSA BRIGADA “TRANSFORMANDO FAMILIAS”.- El gobernador Américo Villarreal y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, encabezaron una jornada de asistencia social, como parte

de la Brigada Transformado Familias, la cual tuvo lugar en la cabecera municipal de González, donde fueron montados los módulos de atención con servicios gratuitos que en esta ocasión beneficiaron a más de dos mil personas provenientes de 18 comunidades.

El mandatario y la presidenta del DIF Tamaulipas, recorrieron los módulos de atención, trayecto en el que dialogaron con las familias asistentes, y al mismo tiempo, supervisaron los servicios que se brindaron de manera gratuita.

Esta estrategia del Gobierno de Tamaulipas y el Sistema DIF Estatal permite acercar apoyos y atención integral a la población, consistente en atención médica, asistencia social, programas alimentarios, asesoría ciudadana y acceso a diversos trámites gubernamentales, evitando que cientos de familias tuvieran que trasladarse a otros municipios para recibir estos servicios.

Para ello participan dependencias estatales, hay módulos o estantes de las diferentes secretarías que conforman el Gobierno de Tamaulipas. Destacan las consultas médicas y los apoyos alimentarios.

REVISTA CIENTÍFICA DE LA UAT, INCREMENTA SU VISIBILIDAD. – El Journal Citation Reports, revela que la revista de divulgación universitaria de la UAT, mejoró notablemente sus indicadores que confirman su visibilidad, indicio de la calidad de sus publicaciones, lo cual es confirmado por el número de citas a nivel mundial.

El reporte 2026 del Journal Citation Reports (JCR), uno de los indicadores internacionales más reconocidos para evaluar la influencia y visibilidad de publicaciones científicas, confirma que la revista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ciencia UAT, incrementó su factor de impacto, lo cual la consolida como una de las publicaciones académicas de mayor relevancia en México.

La revista científica de la UAT fue una de las de mayor impacto en el presente año, al duplicar su visibilidad, la calidad de las publicaciones y número de citas a nivel mundial. Esto da testimonio del compromiso del rector Dámaso Anaya Alvarado de impulsar la generación, difusión y transferencia del conocimiento científico.

Esta producción editorial de la UAT tiene entre sus pilares fundamentales contribuir al acceso universal al conocimiento, lo cual se encuentra sustentado en el Plan de Desarrollo Institucional 2024-2028, que impulsa el rector Dámaso Anaya.