Inicia edición 2026 del Festival de Monólogos: Teatro a una sola voz en Tamaulipas

-La edición abrió con la obra “Rudo”, producción de Ciudad de México y Veracruz que apertura en Tamaulipas este esfuerzo interinstitucional entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de Tamaulipas y el Municipio de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Junio 30 de 2026.­- Inició en Tamaulipas, la edición 2026 del Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz”, que durante siete días, presentará proyectos unipersonales en el teatro experimental del Centro Cultural Nuevo Laredo.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Teatro mencionan que “Teatro a Una Sola Voz”, constituye uno de los proyectos de circulación escénica más importantes del país, dedicado exclusivamente al teatro unipersonal, por lo que es una plataforma nacional para la exhibición, movilidad y encuentro de creadoras y creadores en la escena nacional.

Por parte del Gobierno de Tamaulipas, el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero- Lecanda, recordó que este espacio genera oportunidad para artistas y creadores pero también en la formación de públicos regionales, incluyendo a Tamaulipas y a Nuevo Laredo en un importante circuito que incluye a 21 sedes a nivel federal.

“Tamaulipas es parte del circuito norte, que comparte programación con los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila; a su vez se une a otros circuitos a lo largo y ancho del país con otros estados de la república mexicana”, comentó Romero – Lecanda.

Destacó que, a través de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes se garantizó que el estado siga siendo sede de este importante evento de trascendencia nacional.

En el evento inaugural estuvo Rosa del Carmen Contreras, directora de Desarrollo Cultural del ITCA, en representación del Gobierno de Tamaulipas para dar la declaratoria inaugural junto a las autoridades municipales, encabezadas por el secretario de Educación, Cultura y Deporte del municipio, Javier Acebes Garza y Felipe Flores Montemayor, director de arte y cultura de Nuevo Laredo.

TRADICIÓN CULTURAL Y GRANDES INVITADOS

La función de “Rudo”, fue encabezada por el actor Rodrigo Román Báez, quien es también el autor del unipersonal, bajo la dirección de Cristóbal Meza Alonso.

“Rudo: entre las cuerdas y el espectro” narró la historia de Sebas, un joven con autismo que comparte las batallas que marcan su historia personal, todo bajo la metáfora de la lucha libre, su más grande sueño.

La obra conquistó al público, siendo la última función de la agrupación dentro del Circuito Nacional de Teatro a una sola voz, para dar paso a 6 agrupaciones más.

Las funciones continuarán de forma gratuita durante cada día del Festival a las 19 horas, lo que permitirá a los neolaredenses formar parte de un programa diverso con propuestas para todo público.

SIGUIENTES FUNCIONES:

30 de junio

Girasoles en la luna (Estado de México)

Teatro Lunar

Una entrañable historia de esperanza y resiliencia narrada a través del clown y la imaginación.

1 de julio

Invierno (Morelos / CDMX)

Teatro Bajo la Lluvia

Un viaje íntimo por la memoria y las emociones que deja la pérdida.

2 de julio

Nosotros íbamos a cambiar el mundo (CDMX / Jalisco)

Los Bocanegra, Ocho Metros Cúbicos y Teatro UNAM

Una reflexión sobre los ideales de juventud, los sueños compartidos y el paso del tiempo.

3 de julio

Felipa. Un relámpago en la oscuridad (Yucatán)

Teatro de La Rendija y Escena Sur

La voz de una mujer emerge para iluminar historias y memorias que se resisten al olvido.

4 de julio

Hoy tampoco volvió papá (Veracruz)

La Siembra Teatro

Un relato sensible sobre la ausencia paterna y las heridas que deja en una familia.

5 de julio

Puérpera (Baja California)

Proyecto Ataranto

Una mirada profunda y honesta a la maternidad, el posparto y la salud emocional