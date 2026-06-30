Por: Raúl Terrazas Barraza

Sin huracán a la vista

Hace 16 años, por estas fechas y dos días después del asesinato del doctor Rodolfo Torre Cantú, quien debió ser gobernador de Tamaulipas, el huracán Alex impactó las costas de Tamaulipas como categoría dos y generó intensas lluvias durante la noche del 30 de junio y el primero de julio.

En contraparte, para estos días y las dos semanas siguientes, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, no se avecina ciclón, huracán o tormenta tropical alguna; incluso, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado ha difundido información en este sentido.

Cabe recordar que la temporada de huracanes comenzó hace un mes; sin embargo, el desarrollo de fenómenos en la zona del Atlántico es nulo para tormentas tropicales o huracanes. La información meteorológica precisa periodos de estabilidad, contrario al gran reto social que representó en 2010 el huracán Alex.

Ese fenómeno tocó tierra en la costa norte de Tamaulipas aquel 30 de junio en las primeras horas de la noche, por segunda ocasión en territorio de México, ya que había pasado por los estados del sureste y entró a 55 km al norte de La Pesca, en Soto la Marina, y a 25 km al sur de Punta de Piedra, en San Fernando.

Trajo vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205; sin embargo, al tocar tierra aminoró su fuerza, dirigiéndose hacia el oeste para sentirse en San Luis Potosí y terminar en Zacatecas, donde se debilitó a una baja presión que siguió descargando gran cantidad de lluvia sobre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El huracán Alex tuvo una duración de 150 horas, recorrió una distancia de 2,460 kilómetros a una velocidad promedio de 16 km/h, con un intenso temporal de lluvias torrenciales en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, asociado con Alex, con acumulaciones superiores a 150 mm en 24 horas. Durante 72 horas, arroyos, ríos, presas y lagunas se saturaron y, aunque hubo daños, fueron menores.

Algo que sí está comprobado por las autoridades que trabajan sobre modelos climáticos para determinar aquello que puede acontecer hasta en tres o cuatro días es el calor, que aumentará mientras más cerca esté la entrada de la canícula, ese periodo caracterizado por la ausencia de lluvias y altas temperaturas, de las cuales todas las personas deben cuidarse para evitar calambres, insolación y golpe de calor.

Los otros

El gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, designó al doctor Ricardo Guerrero Morales como nuevo titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, en sustitución de la doctora Adriana Hernández Campos, quien había presentado su renuncia días atrás.

El nuevo responsable del área de salud es médico por la UNAM y tiene doctorado en administración pública. Estaba, desde el seis de octubre de 2022, como responsable de la Oficina del Gobernador de Tamaulipas, cargo en el cual hizo un excelente papel, y su lugar es ocupado por uno de sus principales colaboradores, Earl Tuexi Amaro.

Este martes, el doctor Guerrero Morales sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Salud para agradecer a la doctora Hernández Campos el trabajo realizado durante los tres meses y días que estuvo al frente de la institución, en la que durante mucho tiempo trabajó como funcionario el gobernador Villarreal Anaya.

En el Instituto Electoral de Tamaulipas hubo sesión de trabajo, presidida por el consejero Juan José Ramos Charre, en la cual fueron presentados los informes de las comisiones que tienen a su cargo las y los consejeros, a las cuales debe darse seguimiento puntual, porque cada acción realizada cuenta mucho para la vida democrática de la entidad.

Reportaron sus actividades Eliseo García González, de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación; Alfredo Díaz, de la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas; Mayra Gisela Lugo Rodríguez, de la Comisión de Organización Electoral, y Marcia Laura Garza Robles, de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

En la sesión del Consejo, agendada desde hace varias semanas para el último día de junio, fue aprobado el proyecto de acuerdo para la renovación de cuatro puestos con plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, mismas que se incorporan a las direcciones ejecutivas de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas; Asuntos Jurídico-Electorales, y Organización y Logística Electoral.

Motivo de gran satisfacción en esta etapa de transformación y humanismo en que está inmersa la Universidad Autónoma de Tamaulipas es el hecho de que la revista Ciencia UAT recibiera del Journal Citation Reports (JCR) una mención de reconocimiento por lograr incrementar su factor de impacto, al pasar de 0.3 en 2025 a 0.6 en este año 2026; es decir, mejoró al doble, situación que la ubica como una de las mejores publicaciones académicas del país.

El JCR es el referente internacional más reconocido para evaluar la influencia y visibilidad de publicaciones científicas, y ello habla de la dedicación y esmero con que son incluidos los artículos, que son vistos cada vez por más personas en el mundo, puesto que se ha confirmado que la lectura de la publicación se ha duplicado como producto de su calidad y las citas que se generan a partir de las consultas sobre el contenido de Ciencia UAT.

La revista científica de la UAT comenzó a editarse en forma impresa desde hace más de 20 años, en 2006, y desde hace mucho tiempo también puede leerse en formato digital; por ello, el rector Dámaso Anaya Alvarado señala que es una de las formas que prestigian a la Universidad al promover la generación, difusión y transferencia del conocimiento.

Ese instrumento de comunicación tiene un enfoque de investigación multidisciplinaria y publica 24 artículos en dos ediciones al año, convirtiéndose en uno de los pilares de la UAT en cuanto a la contribución al acceso universal al conocimiento; de ahí el motivo de orgullo y satisfacción, sobre todo porque detrás de ese esfuerzo editorial ha existido pasión, determinación y entereza para colocarla dentro de las mejores.

Ciencia UAT se incorpora al grupo de publicaciones científicas muy consultadas en México y Latinoamérica, entre ellas SciELO y Redalyc.