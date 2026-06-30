Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Se transforma Tula en bien de su gente

El programa estratégico de transformación urbana en el Pueblo Mágico de Tula, se ve y se siente en todo el municipio, pues el presidente municipal, el Químico Rene Lara Cisneros, acudió personalmente este domingo pasado a supervisar las maniobras técnicas donde las cuadrillas de infraestructura civil iniciaron de forma exitosa el colado de concreto hidráulico de alta resistencia, donde se construye y se planea una pileta con capacidad de almacenamiento de 500 mil litros de agua para abastecer del vital líquido a la cabecera municipal y con ello también genera empleos que se quedan ahí mismo.

Es una obra muy importante para mejorar la red de agua potable para el municipio y muy pronto se entregará a la COMAPA para que comience a operar y la eche andar todo ese sistema del suministro del vital líquido en bien de las y los tultecos, dijo el munícipe.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tula, reafirma su compromiso de impulsar obras que generen progreso y respondan a las necesidades de la población y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de este municipio.

Por cierto, muy activos se vieron las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco en el evento de la Agenda 2030 celebrada este lunes al medio día en Tampico, pues ahí anduvieron rozándose y codeándose con los altos mandos de la estructura estatal, sobre todo con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Lo que si vimos fue la ausencia de la que se dice enfermera y no lo es, la alcaldesa de Miquihuana, Gladys Magalis Vargas Rangel, que muy pronto tendrá que dejar el puesto a alguien ajeno a ella, pues la ley del nepotismo la alcanza y no podrá dejar a su media naranja. Los demás tienen derecho a la reelección y son garantía de triunfo; al menos que alguien quiera separarse del cargo antes de tiempo por cuestiones personales. Que no creemos que suceda eso por allá.

Total que las y los ediles aprovecharon los reflectores muy bien para saludar al primer líder estatal de Tamaulipas, al Dr. Américo Villarreal Anaya, quien les dio una palmeada, los apapacho y les dijo: no le aflojen a la chamba, porque en equipo todos avanzamos. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera. Frase celebra del mandatario tamaulipeco y muy buena de aplicarse, sobre todo en política y en estos tiempos de cambio.

NOTAS CORTAS

1.- Modesto como siempre y es raza, vimos al secretario de Educación de Tamaulipas Miguel Ángel Valdez García, este martes por la tarde visitando el restaurante “Las Viandas” en Ciudad Victoria, después de ardua chamba que trae al cierre del presente ciclo escolar. Durante esa visita, degustó la especialidad de la casa: el tradicional caldo de res. Por cierto, lugar preferido del ex presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, que cuando viene a la capital tamaulipeca, no deja de visitar este lugar de comensales.

2.- El alcalde Manuel Báez Martínez destacó que en Jaumave se trabaja todos los días en reparación de pavimento en todos los sectores; el sur, el oriente, poniente, norte y centro de la ciudad. Además se atiende todas las demandas de la ciudadanía, dijo.

3.- De acuerdo a un columnista muy reconocido del noreste de México, define nombres en el diccionario y dice: MARISOL: su número de la suerte es el 9; tiene compatibilidad Astrológica con: Aries, Sagitario y Libra. PERSONALIDAD: Marisol es intuitiva, receptiva y llena de encanto. Es fantasiosa y se dirige al mundo de lo oculto y misterioso, pues a pesar de tener una mente bien organizada, no ha nacido para una vida rutinaria. Eso sí, es muy atenta y servicial y para contar los billetes mejor.

4.- Un comercial de cortesía:

Si usted va de paseo o bien de trabajo a Tula, Tamaulipas, no deje de visitar Bocaditos “LAFE”, donde usted podrá saborear comidas de la región, comida casera 100%, comida hecha a la leña, donde se sentirá en su propia casa, donde entrará el recuerdo y donde saboreará los mejores platillos de la región. Les adelanto que hay gorditas, quesadillas, sopes, flautas, enchiladas, tacos, café de olla, jugos, etc, etc, para deleitar su paladar y sin faltar el riquísimo caldito de res y el menudo hecho en leña. Visítelo y se convencerá. Su ubicación es: Juárez #12, zona centro. La mejor atención y servicio está ahí, pues se respira un ambiente netamente familiar para compartir los sagrados alimentos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.