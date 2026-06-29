POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Rodolfo a 16 años de su partida, sin claridad de los hechos

El 28 de junio de 2010, era lunes, y en la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) las primeras horas de la mañana transcurrían con tranquilidad. Pero alrededor de las 10:00 de la mañana uno de los maestros de horario libre, mientras firmaba en la libreta de asistencia relató que, delante de la entada del Tecno Tam (Parque Científico y tecnológico de Tamaulipas) había una camioneta con signos de haber sido baleada y unos cuerpos tirados en el pavimento. Nadie imaginó en ese momento que una de las víctimas era el entonces candidato a la gubernatura Dr. Rodolfo Torre Cantú.

Dos maestros de la UPV se ofrecieron a ir a ver que había ocurrido con el propósito de proporcionar ayuda, nadie consideró en ese momento las dimensiones de la tragedia, y mucho menos que se tratara del asesinato del Dr. Torre Cantú. Efectivamente encontraron a cuatro personas lesionadas y aparentemente sin vida. La Rectoría de la Universidad luego de verificar la trascendencia de los hechos, que tuvieron como escenario el kilómetro 6.5 de la carretera Cd. Victoria-Soto la Marina, casi enfrente de la entrada del Tecno Tam, llamó a la autoridad competente para dar a conocer el suceso.

El candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, se dirigía al aeropuerto local para trasladarse a algún punto de su agenda de actividades, sus acompañantes también perdieron la vida; ellos fueron el diputado local Enrique Blackmor Smer, coordinador de campaña y tres de sus escoltas, Luis Gerardo Sotero Zubiate, Rubén López Zúñiga y Francisco David López Catache.

De eso hace 16 años, sin embargo, nunca se esclareció el caso, aunque siempre se vinculó al crimen organizado, dado que Rodolfo fue invitado a platicar con elementos de ese círculo siendo candidato y el no aceptó, lo cual fue una señal clara de que no estaría dispuesto a ningún arreglo, y si no lo habría en su etapa de candidato, menos como gobernador.

Hoy a 16 años de su partida Rodolfo es recordado con afecto y respeto, QEPD.

MIL 220 MDP INVERTIRÁ LA CFE EN TAMAULIPAS. – Para abatir el rezago en infraestructura en la entidad y mejorar el suministro eléctrico, la CFE aprobó una inversión de más de mil 220 millones de pesos, con ello, va a mejorar sensiblemente el servicio; los recursos estarán enfocados principalmente para “robustecer” las redes de distribución y trasmisión. Esta infraestructura, es la respuesta a las más de mil 100 interrupciones de diferentes tipos y niveles durante el año pasado, generando un problema en un sector tan productivo como es el sur del estado, por lo que incluso hubo la gestión del Gobierno de Tamaulipas.

Hay puntos geográficos donde el problema es crítico, uno de esos puntos es la zona sur del estado, dado que en lo que va del año se han registrado alrededor de 70 eventos de este tipo, algunos de ellos con más de dos horas de duración. Dadas las dimensiones del problema hubo la intervención del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien designó al secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez para participar en la reunión nacional de la CFE donde estuvieron representadas las 32 entidades.

La demanda de mejorar las redes de distribución es en todo el país, de ahí que la reunión fue presidida por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, por cierto, es la primera vez que una mujer asume una responsabilidad de ese nivel en la Comisión Federal de Electricidad.

APRUEBAN CONDONACÓN DE RECARGOS DEL PREDIAL. – Para aliviar la economía de contribuyentes y puedan regularizar su situación patrimonial, el Cabildo de Victoria autorizó la iniciativa del alcalde Eduardo Gattás Báez para ampliar la condonación de recargos al cien por ciento del impuesto predial ejercicio fiscal 2026.

El Cabildo de Victoria aprobó ampliar la condonación de recargo al 100 % del impuesto predial, y el plazo para la aplicación de lo anterior es todo el mes julio. La iniciativa partió del alcalde Eduardo Gatás Báez, en consideración de la economía de los contribuyentes, para que de esta manera se les facilite regularizar su situación patrimonial.

Esto aplica en propiedades urbanas, suburbanas y rústicas, según se acuerdo tomado durante la sexagésima quinta sesión pública ordinaria celebrada este lunes 29 de junio, y la propuesta fue presentada por el síndico Ernesto Ávalos Bustos.

Otro acuerdo con sentido social, fue aprobar la solicitud para adicionar referencias geográficas y puntos cardinales, al acuerdo mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento la donación a favor del Banco del Bienestar de una porción de terreno de equipamiento urbano para la construcción de una sucursal bancaria del instituto.

La institución de referencia opera como un banco social, encargado de dispersar los recursos de los programas sociales, y de esta manera se promueve la inclusión financiera de las personas en este país.

MAS OPORTUNIDADES DE BECAS EN LA UAT, AHORA EN POSGRADO. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas, amplia las oportunidades de proporcionar apoyo para toda su comunidad estudiantil, ahora con la incorporación, por primera vez, de la beca Futuro Tamaulipas para estudiantes de posgrado, se trata de Jóvenes de Nivel Superior del ITABEC.

El nuevo beneficio fue dado a conocer durante una reunión informativa en la que participaron responsables de las áreas de posgrado de las facultades y unidades académicas de la UAT en la zona centro, con el propósito de identificar las reglas de operación y el proceso de implementación de la convocatoria.

La inclusión de estudiantes de especialidad, maestría y doctorado representa un avance importante para la Universidad, al ampliar las opciones de apoyo económico dirigidas a quienes continúan su formación profesional y realizan estudios de alto nivel. Esta incorporación responde al interés del rector Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de ampliar las oportunidades para las y los estudiantes de todos los niveles.

La Universidad cuenta con una oferta de 104 programas de posgrado, y si bien 43 de estas especializaciones ya gozan del beneficio otorgado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECIHTI)