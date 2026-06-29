Modernizan el Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías

-Fortalece el Gobierno de Tamaulipas la infraestructura ambiental para ofrecer espacios más seguros, funcionales y atractivos, impulsando la educación ambiental, la investigación y el ecoturismo en la Reserva de la Biósfera El Cielo

Gómez Farías, Tamaulipas.- Junio 29 de 2026.- Como parte de la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la conservación del patrimonio natural y mejorar la infraestructura destinada a la educación ambiental, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) avanza en la primera etapa de mantenimiento y reestructuración del Centro Interpretativo Ecológico (CIE) de Gómez Farías.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estos trabajos tienen como objetivo ofrecer instalaciones más seguras, modernas y funcionales para las familias tamaulipecas, estudiantes, investigadores y visitantes que acuden a conocer la riqueza natural de la Reserva de la Biósfera El Cielo.

Las acciones contemplan la rehabilitación de senderos y puentes, renovación de pasamanos, modernización del sistema de iluminación exterior y el mejoramiento de espacios destinados a la investigación científica, la educación ambiental y la convivencia familiar, mejorando la experiencia de quienes visitan este importante espacio.

El director del Centro Interpretativo Ecológico, Isaac Rodríguez Hernández, señaló que esta primera etapa representa un paso importante para consolidar al CIE como un espacio de referencia en materia de conservación, investigación y turismo de naturaleza, al tiempo que mejora la seguridad y accesibilidad para todos los visitantes.

Rocha Orozco subrayó que la Comisión de Parques y Biodiversidad continúa desarrollando proyectos que promueven el conocimiento y la conservación de la biodiversidad tamaulipeca, acercando a la ciudadanía a espacios donde puedan aprender sobre los ecosistemas del estado y la importancia de protegerlos.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de preservar el patrimonio natural de la entidad, fortalecer la educación ambiental y consolidar al Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías como uno de los principales destinos de ecoturismo y aprendizaje en el noreste del país.